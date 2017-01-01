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Engelliler denizde de engel tanımadı



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MERSİN (İHA) - Türkiye'de ilk kez Mersin'in ev sahipliğinde düzenlenen 'Bedensel Engelliler Yelken Türkiye Şampiyonası' sona erdi. Şampiyonada, 4 bölgeden 9 sporcu milli takımlara seçilebilmek için kıyasıya mücadele etti.

Mersin Valiliği himayesinde, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu ve Türkiye Yelken Federasyonu işbirliği ile 10-14 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen "Bedensel Engelliler Yelken Türkiye Şampiyonası", final yarışlarının ardından gerçekleştirilen ödül töreni ile son buldu. Şampiyonada, kadınlarda İstanbul'dan Miray Ulaş birinci, Alanya'dan Aysun Sarı Bayındır ikinci, Mersin'den Özlem Panayır üçüncü olurken, erkeklerde Muğla'dan Hüseyin Akbulut birinciliği, Mersin'den Ali Doğan ikinciliği ve Mersin'den Tayfun Günaydın üçüncülüğü elde etti.

Yarışmalar sonrası en iyi iki erkek ve en iyi bir kadın sporcu, 19-26 Haziran'da Almanya'nın Kiel-Schilksee kentinde düzenlenecek olan 2.4 MR Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etmeye hak kazandı.

Mersin Marina'da yapılan ödül töreninde, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Arif Ümit Uztürk ve Mersin Yelken İhtisas Yat Spor Kulübü Başkanı Tufan Ballı'nın konuşmalarının ardından dereceye giren sporculara madalya ve kupaları verildi. Ayrıca, yarışlara katılan tüm sporculara da katılım madalyası hediye edildi. Aynı zamanda Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne yarışlara sunmuş olduğu destek ve katkılardan dolayı plaket verildi.

(KYM-Y)



15.05.2017 11:59:57 TSI

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