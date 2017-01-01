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Kent Müzesi ilk misafirlerini ağırladı



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MANİSA (İHA) - 19 Mayıs Cuma günü saat 17.00'da açılışı gerçekleşecek olan Turgutlu Kent Müzesi, açılış öncesi ilk misafirlerini ağırladı. Uluslararası Edebiyatta Tren, Trende Edebiyat Sempozyumu için Turgutlu'da bulunan Metinbilim Enstitüsü Akademisyenleri ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencileri, Kent Müzesi'nin ilk ziyaretçileri oldu.

Açılışına günler kalan ve 19 Mayıs Cuma günü muhteşem bir törenle beğeniye sunulacak olan Turgutlu Kent Müzesi, kapılarını ilk ziyaretçilerine açtı. Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin tarafından ağırlanan Uluslararası Edebiyatta Tren, Trende Edebiyat Sempozyumu için Turgutlu'da bulunan Metinbilim Enstitisü Akademisyenleri ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencileri, Kent Müzesi'ne gezdi. Yapılan çalışmaların son derece güzel ve başarılı olduğunu dile getiren akademisyenler ve öğrenciler, geçmişe sahip çıkan çalışmalarından dolayı Başkan Şirin'i tebrik etti. Başkan Şirin ise, "Son derece titizlikle yürüttüğümüz çalışmalarımızın artık sonuna geldik. Siz değerli hocalarımızdan ve genç öğrenci arkadaşlarımızdan takdir görmek bizleri son derece mutlu etti. Müzemizin açılışını 19 Mayıs Cuma günü saat 17.00'de gerçekleştireceğiz. Sizlerle bu güzel mekanı paylaşmanın mutluluğunu yaşıyorum. Müzemizin ilk ziyaretçileri oldunuz" dedi.

(SC-Y)



15.05.2017 12:00:51 TSI

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