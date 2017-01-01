Dereyalak köylüleri yağmur duasında
(Fotoğraflı)
ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'in İnönü ilçesine bağlı Dereyalak köyü sakinleri yağmur duasına çıktı.
Camide Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından bir araya gelen köylüler, imamlar Neşet Kaplan, Mustafa Doğan, Hilmi Ünügür ile birlikte yağmur yağması için dua ettiler. Yağmur duasına katılan imamlar, camide yaptıkları açıklamada, ''Yağmur duası sünnettir. Rabbimizden, ürünlerimiz için yağmur bereketi istiyoruz. Rabbimiz bol rızıklar eylesin. Yağmur yağması için, birbirimizle helalleşalim ve birbirimize güvenelim. Canı gönülden yağmur yağması için 'Amin' diyelim. İnşallah dualarımız kabul olur ve bu yılki ürünlerimiz bereketli olur'' dediler.
Muhtar Ömer Kara, Eskişehir Dereyalak Köyü Derneği Başkanı Sadık Çetin, Bozüyük Dereyalak Köyü Dernek Başkanı Osman Çoşu'nun da katıldığı duanın ardından halka yemek ikram edildi.
(İHA-MET-Y)
15.05.2017 12:01:01 TSI
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