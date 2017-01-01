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Artvin'de Gençlik Yürüyüşüne Yağmur Engeli



(Fotoğraflı)



Hasan Fehmi Demir

ARTVİN (İHA) - Artvin'de 15-21 Mayıs Gençlik Haftası Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başladı.

Gençlik Haftası etkinlik programında yer alan ve sabah gerçekleşmesi planlanan "Gençlik Yürüyüşü" programı sağanak yağmur yağışı olması nedeniyle iptal edildi. Gençlik Yürüyüşü'nün iptal edilmesiyle sonrasında yapılacak olan çelenk sunma töreni, sağanak yağmur yağışı olmasına rağmen Milli İrade Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunularak yapıldı.

Artvin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen çelenk sunma törenine, Artvin Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe, Artvin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Bahattin Yetim ve kurum amirleri katıldı.

(HFD-ÖS-Y)



15.05.2017 12:01:45 TSI

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