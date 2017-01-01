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Yenişehir'e kapalı pazar yeri



(Fotoğraflı)



Harun Sak

BURSA (İHA) - Yenişehir Belediyesi'nin prestij projelerinden olan kapalı pazar yeri, otopark ve düğün salonu projesine start verildi.

Eski garaja yapılacak olan proje için yıkımlar başladı. Belediye Başkanı Süleyman Çelik, içinde kapalı pazar yeri, otopark, düğün salonu ve 40'a yakın dükkanın bulunacağı projenin 2 yıl içinde tamamlanacağını belirterek, "Hayırlısı ile bu gün startını verdiğimiz proje gerçekten ilçemizin prestij projelerinden birisidir. Seçimlerde vatandaşımıza verdiğimiz bir sözümüzdü. Bu proje sayesinde Yenişehir sokaklarında artık bir rahatlama olacak. Özellikle otopark sorununu bitirecek olan bu proje ayrıca pazarcı esnafımız için büyük kolaylık olacak. Vatandaşımız kışın soğukta yazın da sıcakta alışveriş yapmaktan kurtulacak. Düğün salonlarımız ilçenin en büyük eksiklerinden birisini gidermiş olacak. İş yerleri de belediyeye ciddi gelir getirecek. İlçemize değer katacak olan bu projenin bu aşamaya gelmesinde emeği geçen herkese, özellikle Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Recep Altepe'ye teşekkür ediyorum" dedi.

Maliyetin 25 milyon TL'ye mal olacağını anlatan Başkan Çelik, "Bu projeyi Yenişehir Belediye bütçesi ile yapmamız mümkün değildi. Büyükşehir'in istedik. Tamamını Bursa Büyükşehir Belediyesi yapacak. Bu arada şu anki yerlerde bulunan Arnavut kaldırımı dediğimiz zemindeki taşları da heba etmeyeceğiz ve ilçemizin değişik parklarında bu taşları kullanacağız" ifadelerini kullandı.

(SD-MŞ)



15.05.2017 12:01:58 TSI

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