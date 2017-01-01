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Kaymakam Ersöz'den anlamlı ziyaret



(Fotoğraflı)



Mahmut Genç

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'in Yavuzeli ilçesi Kaymakamı Murtaza Ersöz, şehit ailelerini ziyaret etti. Ersöz, evlatlarını kucaklayamamanın hüznünü yaşayan şehit ailelerine sarılarak, duygusal anlara neden oldu

Yavuzeli Kaymakamı Murtaza Ersöz, İlçe Jandarma Komutan Vekili Astsubay Kıdemli Başçavuç Ercan Erfiliz, İlçe Emniyet Amir Vekili Komiser Yardımcısı İbrahim Ağıllı ile birlikte Anneler Günü nedeniyle, İlçe Merkezinde ve bağlı mahallelerde bulunan Şehit ailesini tek tek ziyaret etti. Yavuzeli İlçe Kaymakam Murtaza Ersöz, İlçe Merkezinde ve bağlı mahallelerde bulunan Şehit Ailelerini tek tek ziyaret etti. Anneler gününde evlatlarını kucaklayamamanın hüznünü yaşayan anneler, Kaymakam Ersöz'e sarılarak, evlat hasredi gidermeye çalıştı. Şehit yakınları ile sohbette sorunlarını da dinleyen Kaymakam Ersöz, "Anneler Gününde evlatlarını kucaklayamamanın hüznünü yaşayan, yüreği yaralı tüm şehit annelerine minnet ve şükranlarımı sunuyorum. Kahraman şehitlerimizin bizlere emaneti olan şehit annelerine ve diğer yakınlarına sahip çıkmak, destek olmak, acılarını paylaşmak hepimizin boynunun borcudur. Devletimiz her zaman şehit ailelerimizin yanında oldu, sahip çıktı. Hem devlet hem de bireysel olarak hepimiz, şehit ailelerimizin yanındayız" dedi.

Ziyaretten memnuniyetini dile getiren şehit ailelerinden Şehit İbrahim Solak'ın annesi Raziye Solak ise, devleti her zaman yanlarında gördüklerini belirterek, Kaymakam Ersöz ve yanındakilere teşekkür etti.

(SD-Y)



15.05.2017 12:02:20 TSI

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