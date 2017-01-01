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Erzincan'da Gençlik Haftası kutlamaları başladı



(Fotoğraflı)



Fatih Gülnahar

ERZİNCAN (İHA) - Erzincan'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası kutlamaları başladı.

Gençlik Haftası kutlamaları çerçevesinde Erzincan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Erzincan Belediyesi önünde bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu. Anıt önünde düzenlenen programa Erzincan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Vekili Fatih Çöpür, şube müdürleri, gaziler ve gençler katıldı. Saygı Duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile birlikte Türk Bayrağı göndere çekildi. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası'nın Erzincan'da 15-19 Mayıs 2017 tarihleri arasında çeşitli etkinlikler ile kutlanacağını belirten Erzincan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Vekili Fatih Çöpür tüm vatandaşları kutlama etkinliklerine katılmaya davet etti.

(FG-Y)



15.05.2017 12:03:33 TSI

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