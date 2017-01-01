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Ağrı'da gençler yürüdü



(Fotoğraflı)



Ahmet Genç

AĞRI (İHA) - Ağrı'da Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla her yıl 15-19 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen Gençlik Haftası kutlamaları çerçevesinde Ağrı'da "Gençlik Yürüyüşü" düzenlendi.

Sabah saatlerinde gerçekleşen gençlik yürüyüşüne, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdür Vekili Cemil Budak, Spor Lisesi Müdürü Murat Demir, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Şube Müdürleri, Okul Müdürleri, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü antrenörleri ve sporcuları, spor lisesi öğrencilerinin yanı sıra yürüyüşe çok sayıda vatandaş katıldı.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü önünden başlanan yürüyüşe gençler, ellerinde bulundurdukları Türk bayrağı ve Atatürk resmi olan dev bayrak ile başladıkları yürüyüş şehir merkezinde 'şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganı ile Abide Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'nda son buldu. Burada İl Müdür V. Cemil Budak, Atatürk anıtına çelenk sundu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende konuşan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdür Vekili Cemil Budak, Bu yürüyüş ile Gençlik Haftası'nın açılışını yaptıklarını söyledi. 19 Mayıs'ın Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı olduğunu belirten Budak, "19 Mayıs'ta yanan bağımsızlık meşalesinin 98 yıldır hiç sönmedi. İnşallah bu bağımsızlık ateşi yanacak ve sönmeyecektir. Gençlik Haftası kutlamaları çerçevesinde çeşitli sportif ve kültürel faaliyetlerimiz olacaktır. Tüm halkımızı faaliyetlerimize bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

(AG-AA-Y)



15.05.2017 12:03:50 TSI

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