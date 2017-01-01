ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / AĞRI HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Ağrı'da gençler yürüdü

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 11:55
Ağrı'da gençler yürüdü
Ağrı'da gençler yürüdü

(Fotoğraflı)

Ahmet Genç
AĞRI (İHA) - Ağrı'da Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla her yıl 15-19 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen Gençlik Haftası kutlamaları çerçevesinde Ağrı'da "Gençlik Yürüyüşü" düzenlendi.
Sabah saatlerinde gerçekleşen gençlik yürüyüşüne, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdür Vekili Cemil Budak, Spor Lisesi Müdürü Murat Demir, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Şube Müdürleri, Okul Müdürleri, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü antrenörleri ve sporcuları, spor lisesi öğrencilerinin yanı sıra yürüyüşe çok sayıda vatandaş katıldı.
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü önünden başlanan yürüyüşe gençler, ellerinde bulundurdukları Türk bayrağı ve Atatürk resmi olan dev bayrak ile başladıkları yürüyüş şehir merkezinde 'şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganı ile Abide Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'nda son buldu. Burada İl Müdür V. Cemil Budak, Atatürk anıtına çelenk sundu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende konuşan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdür Vekili Cemil Budak, Bu yürüyüş ile Gençlik Haftası'nın açılışını yaptıklarını söyledi. 19 Mayıs'ın Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı olduğunu belirten Budak, "19 Mayıs'ta yanan bağımsızlık meşalesinin 98 yıldır hiç sönmedi. İnşallah bu bağımsızlık ateşi yanacak ve sönmeyecektir. Gençlik Haftası kutlamaları çerçevesinde çeşitli sportif ve kültürel faaliyetlerimiz olacaktır. Tüm halkımızı faaliyetlerimize bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
(AG-AA-Y)

15.05.2017 12:03:50 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Ağrı'da Anneler ve sevgi evleri çocukları unutulmadı
YEREL

AĞRI'DA ANNELER VE SEVGİ EVLERİ ÇOCUKLARI UNUTULMADI
EN ÇOK OKUNANLAR
Hangi şehrin nesi meşhur?
YAŞAM

HANGİ ŞEHRİN NESİ MEŞHUR?

 1
  • 2 'Şeytan' filminin başrol oyuncusuydu, işte son hali...
  • 3 Bakın şimdi ne halde...
  • 4 "Tek isteğim Türk bayrağına karşı..."