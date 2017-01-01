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ESOGÜ Hastanesinde Anneler Günü kutlandı



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesinde yatan anneler unutulmadı.

Hastane Başhekim Yrd. Prof. Dr. Elif Doyuk Kartal, Hastane Halkla İlişkiler Sorumlusu Esin Gökalp ve Supervisor Nihal Çelik Baysal'dan oluşan ekip servislerde yatan anne ve anne adaylarını ziyaret ederek Anneler Gününü tebrik kartı dağıtarak kutladılar. Bu güzel ve anlamlı ziyarette mutlu olan hastalar ise memnuniyet ve teşekkürlerini dile getirdiler.

(İHA-MET-Y)



15.05.2017 12:03:57 TSI

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