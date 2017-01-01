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Aydın'da yenidoğan bakımı eğitimi düzenlendi



(Fotoğraflı)



Onur Durmuş

AYDIN (İHA) - Aydın Atatürk Devlet Hastanesi konferans salonunda 'Temel Yenidoğan Bakımı' eğitimi düzenlendi.

Bebek ölümlerinin önlenmesine yönelik, temel yenidoğan bakım hizmetlerinin geliştirilmesi için Sağlık Bakanlığı tarafından tarafından tüm yurtta başlatılan 'Temel Yenidoğan Bakım Programı' kapsamında Aydın Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından eğitim düzenlendi.

Program kapsamında yenidoğana eli değen tüm sağlık personeline yönelik hazırlanan 2 günlük hizmet içi eğitimlerde, yenidoğana yönelik yürütülen pek çok program bütünlük içinde sunulmakta ve sağlık personelinin bu konuda bilgi ve becerisinin artırılması hedeflendi.

Aydın Atatürk Devlet Hastanesi Konferans Salonunda Temel Yenidoğan Bakımı eğitimine üniversite, özel ve kamu hastanelerinde, yenidoğan servislerinde görev yapan 26 sağlık personeli katıldı. Kursu başarıyla tamamlayanlara katılım belgeleri verildi.

(OD-MB-Y)



15.05.2017 12:03:58 TSI

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