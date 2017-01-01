"Özgün Baskı Grafik Sergisi" açıldı
(Fotoğraflı)
ESKİŞEHİR (İHA) - Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü Öğretim Görevlisi Cemalettin Yıldız tarafından düzenlenen Özgün Baskı Grafik Sergisi'nin açılışı Mart Sanat Galerisi'nde gerçekleştirildi.
Serginin görsel yapılara kavram giydirme çabalarının sonucunda mizahla, hicivle buluşturmasının ürünü sonucu ortaya çıktığını vurgulayan Cemalettin Yıldız "Sergide yalın gösterge, işaret ve semboller arasına kavram, duygu ve düşüncelerini gizlemeye çalıştım. İzleyiciyi, yalın görseller arasında, kavramları keşfetme yolculuğuna çıkarmak istedim. Eserlerimde genellikle gündemdeki yeni, yaygın, sosyal konulardan beslenerek üretimlerinin eski baskı yöntemlerinden yüksek baskıyla yapmaya çalıştım" ifadelerini kullandı.
Yıldız'ın dördüncü kişisel sergisi olan "Özgün Baskı Grafik Sergisi" 7 Temmuz'a kadar ziyaretçilerini bekliyor olacak.
(İHA-MET-Y)
15.05.2017 12:04:48 TSI
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