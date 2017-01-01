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Sanayi arsaları ihale yolu ile satıldı

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 11:57
Sanayi arsaları ihale yolu ile satıldı
Sanayi arsaları ihale yolu ile satıldı

(Fotoğraflı)

Cem Kaan Toka
BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Vezirhan beldesinde Yeni Sanayi Sitesindeki sanayi arsaları ihale ile satıldı.
Vezirhan Belediye Başkanı Mehmet Duymuş, konu hakkında yaptığı açıklamada, beldelerinin ticaretini ve sanayinin geliştirilmesine yönelik çalışmaların hızla devam ettiğini belirterek,"Beldemizde ticaret ve sanayi hacmini geliştirmek ve ekonomik hareketlilik sağlamak amacıyla beldemiz Yeni Sanayi Sitemizde farklı büyüklükte 30 adet sanayi dükkanı arsası ihale yolu ile satıldı. Beldemize hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.
(CKT-DA-Y)

15.05.2017 12:06:19 TSI
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