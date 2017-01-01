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Melikgazi Belediyesinden kursiyer annelerine karanfilli kutlama



(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - Melikgazi Belediyesi Meslek Edindirme Kurslarında eğitim alan kursiyer Annelere özel program düzenlenerek anneler günü kutlaması gerçekleştirildi.

Melikgazi Belediyesi Tiyatro Salonunda gerçekleştirilen törende Başkan Memduh Büyükkılıç, Eşi Necmiye Büyükkılıç ile iştirak ederek kursiyer olup anne olan her kursiyeri yılın annesi seçtiklerini kaydetti.

Melikgazi Belediyesinde aynı zamanda Meslek Eğitim Kursları ile büyük bir eğitim camiasını bünyesinde barındırdığını ve kursiyerlerin çoğunluğunun da anne olduğunu ifade eden Başkan Büyükkılıç " Toplumun temel taşı ailedir. Ailenin de temel taşı ve direği annedir. Anneler eğitimin ilk ve en önemli parçasıdır. Bunun için önce anneler eğitimli olmalı ki, çocuklarda toplumda bilinçli olarak yerini almalıdır. Bu açıdan belediye olarak her bireyin öncelikle annelerin sağlık başta olmak üzere temel bilgiler ile bilgilendiriyor ve bilinçlendiriyoruz " dedi.

Kursiyer olup hem de anne olan ve törene iştirak eden kursiyer anneler ise Başkan Memduh Büyükkılıç'ın bu anlamlı günde bu anlamlı etkinliği ile kendilerini son derece duygulandırdığını yapılan bu etkinlik ile son derece mutlu olduklarını söylediler.

(SK)



15.05.2017 12:07:54 TSI

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