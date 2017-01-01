Yozgat'ta şehit ve gazi aileleri için kermes düzenlendi
(Fotoğraflı)
Bahadır Muhlis Gökgül
YOZGAT (İHA) - Yozgat Polis Eşleri Derneği tarafından şehit ve gazi aileleri yararına kermes açıldı.
Yozgat Polis Eşleri Derneği tarafından Büyük Sinema Kültür ve Sanat Merkezi'nde şehit ve gazi aileleri için gıda kermesi açıldı. Polis eşlerinin yapmış olduğu yemeklerin, el örgülerinin ve giyim eşyalarının yer aldığı kermes vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü. 3 gün boyunca vatandaşa hizmet verecek olan kermesin açılışını Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç'ın eşi Dilek Yurtnaç yaptı.
Kermesten elde edilen gelirler şehit ve gazi ailelerinin eğitimi başta olmak üzere birçok ihtiyaçları için kullanılacak.
(BMG-UY-Y-)
15.05.2017 12:10:16 TSI
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