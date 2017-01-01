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Burhaniye'de Çiftçiler Günü'ne kahvaltılı kutlama



(Fotoğraflı)



Fatma Talay

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Dünya Çiftçiler Günü kahvaltılı bir toplantı ile kutlandı. Ziraat Odası Başkanlığı ve Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğünün işbirliği ile düzenlenen Çiftçiler Günü'ne Belediye Başkanı Necdet Uysal da katıldı.

Ören Ayaklı mesire yerinde düzenlenen kahvaltıya gelenler Ziraat Odası Başkanı Ali Duman ve Tarım İlçe Müdürü Erdal Aldağ tarafından karşılandı. Kadın çiftçilerinde yer aldığı masaları gezen Belediye Başkanı Necdet Uysal, kadınlar gününü kutladı. Katılımcılara teşekkür eden Başkan Uysal, "Bütün çiftçilerimizin gününü kutluyorum. Herkesin karnının doyduğu bereketli günler diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun" dedi. Belediye Başkanı Necdet Uysal, Ziraat Odası Başkanı Ali Duman ve Tarım İlçe Müdürü Erdal Aldağ, masaları gezerek çiftçilerle fotoğraflar çektirdi. Çiftçiler gününe, İlçe Emniyet Müdürü Tuncay Orhan ve Meclis Üyesi Galip Yardımcı'da katıldı.

(FT)



15.05.2017 12:11:18 TSI

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