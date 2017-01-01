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Başkan Ak'tan Muş Belediyesine ziyaret

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 12:02
Başkan Ak'tan Muş Belediyesine ziyaret
Başkan Ak'tan Muş Belediyesine ziyaret

(Fotoğraflı)

MUŞ (İHA) - Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Ankara Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak ve beraberindeki heyeti makamında ağırladı.
Bulanık Belediyesi ile kardeş belediye protokolü imzalamak üzere Muş'a gelen Keçiören Belediye Başkanı ve Türk Dünyası Belediyeler Birliği Başkan Yardımcısı Mustafa Ak ve beraberindeki heyet, Muş Belediyesini ziyaret etti. Başkan Feyat Asya ve birim amirleri tarafından karşılanan Ankara heyeti, ardından makama geçti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Asya, belediyenin faaliyetleri hakkında misafirlerini bilgilendirdi. AK Parti'nin belediyecilik anlayışını layıkıyla yerine getirmenin gayretinde olduklarını ifade eden Başkan Asya, bu çerçevede Muş halkına hizmet sunmaya devam ettiklerini kaydetti.
Görev süresi içerisinde taahhüt edilen çalışmaların hemen hemen tamamını hayata geçirdiklerinin altını çizen Başkan Asya, "Kentimize kazandırdığımız yeni tesis ve projelerin yanı sıra yıllardan gelen köklü sorunları da çözüme kavuşturduk. Göreve başlar başlamaz projelerimizi kısa, orta ve uzun vadede hayata geçirmek için planlamamızı yaptık. Kısa vadede planladığımız çalışmalarımızı hayata geçirdik. Orta vadede planladığımız çalışmaların büyük bir kısmının ihalesini yaparak başlattık. Altyapı ve içme suyu gibi uzun vadede planladığımız projelerimizi de bu sezonda başlatarak Muş'un en büyük sorununu ortadan kaldırıyoruz. Altyapı projemizden dolayı yol ve kaldırımlarda kapsamlı çalışmalar yapmadık. Döşeme çalışmalarının tamamlanması ile yollarımızı daha modern bir şekilde yaparak halkımızın hizmetine sunacağız" dedi.
Yeşil alan konusunda ciddi çalışmalar yaptıklarını vurgulayan Başkan Asya, "Bugüne kadar 45 bin dönüm olan yeşil alan kapasitemizi 165 bine çıkardık. Bu yıl uygulamaya koyacağımız parklarımızla bunu yaklaşık 250 bine yükseltmeyi planlıyoruz. Birçok mahallemize yeni parklar yaptık. İki mahallemize Bilgi Evleri projesini uygulayarak, gençlerimizin ve çocuklarımızın bilgiye ulaşmalarını kolaylaştırdık. Bununla beraber sosyal ve kültürel alanlardaki eksikliklerimizi gidermek için yoğun bir çalışma sürdürüyoruz. İnşallah çok daha iyi hizmetlerle halkımızın yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
Başkan Asya, konuşmasının ardından ziyaret anısına Başkan Ak'a fincan takımı hediye etti. Ziyaret toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.
(MSA-Y)

15.05.2017 12:11:54 TSI
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