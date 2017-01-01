ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KOCAELİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İzmit'te örnek işyerlerinin sayısı artıyor

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 12:03
İzmit'te örnek işyerlerinin sayısı artıyor
İzmit'te örnek işyerlerinin sayısı artıyor

(Fotoğraflı)

İsmail Gündüz
KOCAELİ (İHA) - İzmit Belediyesince bir süre önce başlatılan örnek işyeri projesine katılan işyerlerinin sayısı her geçen gün artıyor.
İzmit Belediyesi Ruhsat Denetim Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde işyeri açma ve çalıştırma yönetmeliğine tam olarak uyan, temizlik, hijyen, gibi konularda eksiği bulunmayan işletmelere verilen belgeyi şimdiye kadar 60'dan fazla işyeri almaya hak kazandı. Alikahya Fatih Mahallesi Horasan Caddesi'nde Canan Özdöl tarafından işletilen börek dükkanı örnek işyeri belgesi ile ödüllendirildi. Söz konusu işyerinin belgesini İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan bizzat kendisi vererek işletme sahip ve çalışanlarını kutladı.
İzmit'teki örnek işyeri sayısının daha da artmasını istediklerini söyleyen İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, "İzmit Belediyesi olarak detaylı incelemelerimiz sonucunda bu işyerimizde belge almaya hak kazandı. İşyeri sahibini ve çalışanlarını kutluyorum. Özellikle gıda üzerine faaliyet gösteren işyerlerinin hijyenik olması, halka kaliteli ürün sunması, aynı zamanda estetik ve görsel açıdan da güzel olması bizim istediğimiz kriterlerdendir. Ürün sunuşunun, üretim şartlarının belediyemizin yönetmeliklerine uygun olması, gıdaların Tarım Bakanlığı'nın şartlarına uygun olmasını çok yakından takip ediyoruz. İşlerinizin daha da iyi olmasını, helal ve bol kazançlar getirmesini, yeni şubeler açarak istihdam ve ülkemize katma değer katmanızı diliyorum" dedi.
İşyeri sahibi de Başkan Doğan'a kendilerine böylesine anlamlı bir ödülle ödüllendirdiği için teşekkür etti.
(İG-GY-Y)

15.05.2017 12:13:00 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Başkan Köşker şehit anneleriyle bir araya geldi
YEREL

BAŞKAN KÖŞKER ŞEHİT ANNELERİYLE BİR ARAYA GELDİ
Ayvalı baklava Kartepe'ye ödül getirdi
YEREL

AYVALI BAKLAVA KARTEPE'YE ÖDÜL GETİRDİ
Kartepe Belediyesi Karayolları ile protokol imzaladı
YEREL

KARTEPE BELEDİYESİ KARAYOLLARI İLE PROTOKOL İMZALADI
Otobüs şoförü aracın dinlenme bölümünde ölü bulundu
YEREL

OTOBÜS ŞOFÖRÜ ARACIN DİNLENME BÖLÜMÜNDE ÖLÜ BULUNDU
Su kanalına düşen atı itfaiye ekipleri kurtardı
YEREL

SU KANALINA DÜŞEN ATI İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI
GÜNCELLEME - Osmangazi Köprüsü'nde kamyon alev aldı
YEREL

GÜNCELLEME - OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ'NDE KAMYON ALEV ALDI

Osmangazi Köprüsü'nde kamyon alev aldı
YEREL

OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ'NDE KAMYON ALEV ALDI
Türkiye Pist Şampiyonası
YEREL

TÜRKİYE PİST ŞAMPİYONASI
Güvenlik Uzmanı Yazar Mete Yarar:
YEREL

GÜVENLİK UZMANI YAZAR METE YARAR:
&quot;15 Temmuz Sonrası İslam Coğrafyası&quot; söyleşisi
YEREL

"15 TEMMUZ SONRASI İSLAM COĞRAFYASI" SÖYLEŞİSİ
Türkiye ATV Enduro Şampiyonası
YEREL

TÜRKİYE ATV ENDURO ŞAMPİYONASI
&quot;Ramazan için şimdiden bol su içmeye başlayın&quot;
YEREL

"RAMAZAN İÇİN ŞİMDİDEN BOL SU İÇMEYE BAŞLAYIN"
Kocaeli'de annelere &quot;ninni&quot; CD'si dağıtıldı
YEREL

KOCAELİ'DE ANNELERE "NİNNİ" CD'Sİ DAĞITILDI
&quot;Türkiye, İslam dünyasının bir modeli&quot;
YEREL

"TÜRKİYE, İSLAM DÜNYASININ BİR MODELİ"
Mario Levi: &quot;Gönül insanı olamazsanız, yazdıklarınız beş para etmez&quot;
YEREL

MARİO LEVİ: "GÖNÜL İNSANI OLAMAZSANIZ, YAZDIKLARINIZ BEŞ PARA ETMEZ"
Hayata bir de onların gözüyle bakın
YEREL

HAYATA BİR DE ONLARIN GÖZÜYLE BAKIN
Kocaeli'nin ilk çocuk üniversitesi Başiskele'de açıldı
YEREL

KOCAELİ'NİN İLK ÇOCUK ÜNİVERSİTESİ BAŞİSKELE'DE AÇILDI
Kocaeli Kitap Fuarında annelere jest
YEREL

KOCAELİ KİTAP FUARINDA ANNELERE JEST
Kitap Fuarında Yusuf İslam izdihamı
YEREL

KİTAP FUARINDA YUSUF İSLAM İZDİHAMI
Otomobilde mahsur kalan çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı
YEREL

OTOMOBİLDE MAHSUR KALAN ÇOCUĞU İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI
Kitap Fuarı'nda seminerler devam ediyor
YEREL

KİTAP FUARI'NDA SEMİNERLER DEVAM EDİYOR
&quot;Kadın Olmak&quot; Kitap Fuarı'nda konuşuldu
YEREL

"KADIN OLMAK" KİTAP FUARI'NDA KONUŞULDU
İzmit Belediyesi'nin projeleri ilgi çekiyor
YEREL

İZMİT BELEDİYESİ'NİN PROJELERİ İLGİ ÇEKİYOR
Köşe yazarı Samet Çakır: &quot;Kitap Çıkartmak değil Eser üretmek meseledir&quot;
YEREL

KÖŞE YAZARI SAMET ÇAKIR: "KİTAP ÇIKARTMAK DEĞİL ESER ÜRETMEK MESELEDİR"
EN ÇOK OKUNANLAR
Hangi şehrin nesi meşhur?
YAŞAM

HANGİ ŞEHRİN NESİ MEŞHUR?

 1
  • 2 'Şeytan' filminin başrol oyuncusuydu, işte son hali...
  • 3 Bakın şimdi ne halde...
  • 4 "Tek isteğim Türk bayrağına karşı..."