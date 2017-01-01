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İzmit'te örnek işyerlerinin sayısı artıyor



(Fotoğraflı)



İsmail Gündüz

KOCAELİ (İHA) - İzmit Belediyesince bir süre önce başlatılan örnek işyeri projesine katılan işyerlerinin sayısı her geçen gün artıyor.

İzmit Belediyesi Ruhsat Denetim Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde işyeri açma ve çalıştırma yönetmeliğine tam olarak uyan, temizlik, hijyen, gibi konularda eksiği bulunmayan işletmelere verilen belgeyi şimdiye kadar 60'dan fazla işyeri almaya hak kazandı. Alikahya Fatih Mahallesi Horasan Caddesi'nde Canan Özdöl tarafından işletilen börek dükkanı örnek işyeri belgesi ile ödüllendirildi. Söz konusu işyerinin belgesini İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan bizzat kendisi vererek işletme sahip ve çalışanlarını kutladı.

İzmit'teki örnek işyeri sayısının daha da artmasını istediklerini söyleyen İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, "İzmit Belediyesi olarak detaylı incelemelerimiz sonucunda bu işyerimizde belge almaya hak kazandı. İşyeri sahibini ve çalışanlarını kutluyorum. Özellikle gıda üzerine faaliyet gösteren işyerlerinin hijyenik olması, halka kaliteli ürün sunması, aynı zamanda estetik ve görsel açıdan da güzel olması bizim istediğimiz kriterlerdendir. Ürün sunuşunun, üretim şartlarının belediyemizin yönetmeliklerine uygun olması, gıdaların Tarım Bakanlığı'nın şartlarına uygun olmasını çok yakından takip ediyoruz. İşlerinizin daha da iyi olmasını, helal ve bol kazançlar getirmesini, yeni şubeler açarak istihdam ve ülkemize katma değer katmanızı diliyorum" dedi.

İşyeri sahibi de Başkan Doğan'a kendilerine böylesine anlamlı bir ödülle ödüllendirdiği için teşekkür etti.

(İG-GY-Y)



15.05.2017 12:13:00 TSI

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