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Sarıgöl'ün elektrik trafoları renkleniyor



(Fotoğraflı)



Vehbi Sarıhan

MANİSA (İHA) - Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde görüntü kirliliğine neden olan elektrik trafoları yapılan çalışmayla birer sanat eserine dönmeye başladı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde görüntü kirliliğine neden olan elektrik trafoları belediye tarafından yapılan çalışmayla göze hoş gelen eserler haline dönmeye başladı. Sinoplu Fatih ve Hülya Havan çifti tarafından boyanan trafolar Sarıgöl'e renk kattı.

Sinoplu ressamlar Fatih ve Hülya Havan çifti dokuz yıl önce kendilerine ait bir internet sitesi kurduklarını ve yaptıkları çalışmaları sergilemeye başladıklarını belirtti. Fatih Havan, "Bu site sayesinde Türkiye'nin dört bir yanından bize ulaşan il ve ilçe belediyelerinin il ve ilçelerde görselliği bozan yapıların çeşitli resimler çizerek yeniden ihya etmekteyiz. Yaz boyunca çalışmalarımız devam etmektedir. Sarıgöl Belediyesinden teklif aldık. Sarıgöl'de elektrik trafolarını da çizimler yaparak yeniledik. Çalışmalarımızda belediyelerin bizlere önerdiği resimleri yapmaktayız. Bayrak, Atatürk, il ve ilçelerin ürünleri, manzaralar yani kısacası aklınız ne geliyorsa duvarlara işleyerek görüntü kirliliği oluşturan alanları görsel şölene dönüştürüyoruz." dedi.

Duvar Ressamı Fatih Havan eşi Hülya Havan'ın desinatör olduğunu belirterek, "Elektrik trafoları, direkleri, okul duvarları, karayolları kenarındaki istinat duvarları, cadde ve sokak duvarları, genellikle çirkin görünümlü olan yerleri yaptığımız çalışmalarla yepyeni bir görünüme kavuşturuyoruz. Yaptığımız çalışmalar vatandaşlar tarafından olumlu karşılanmakta. Bu işleri severek yapmaktayız. Zira yaptığımız işten önce eşimle birlikte beğenmemiz gerek." diye konuştu.

(VS-SC)



15.05.2017 12:13:33 TSI

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