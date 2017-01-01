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Tatvan'da öğrenciler yararına kermes



(Fotoğraflı)



Hakan Okay

BİTLİS (İHA) - Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Tatvan Özel Eğitim Uygulama Merkezi Müdürlüğü tarafından Engelliler Haftası münasebetiyle yardım kermesi düzenlendi.

Okulun ihtiyaç sahibi öğrencilerine yönelik olarak Van Gölü sahilinde bulunan İşletme Parkı'nda düzenlenen kermesin açılış kurdelesi İlçe Kaymakamı Mehmet Ali Özkan'ın eşi Arzu Özkan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Yüzer ve AK Parti Tatvan İlçe Başkanı Cemil Sayılgan tarafından yapıldı. Yapılan açılışın ardından davetliler kermesi gezerek, hayırlı olmasını diledi.

Bir gün süreyle devam eden kermeste; okulun öğrenci velileri, öğretmenler ve vatandaşlar da evlerinde hazırladıkları yemeklerle katkı sundu.

(HO-MSA-Y)



15.05.2017 12:13:36 TSI

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