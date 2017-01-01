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Beyşehir'de 'Mutlu Anne, Mutlu Aile" konferansı



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KONYA (İHA) - Konya'nın Beyşehir ilçesinde, Kişisel Eğitim ve Gelişim Uzmanı Sıtkı Aslanhan "Mutlu Anne, Mutlu Aile" konulu konferans verdi.

Kişisel Eğitim ve Gelişim Uzmanı Sıtkı Aslanhan, Beyşehir Belediyesi tarafından Anneler Gününe özel olarak bayanlara yönelik düzenlenen konferansa konuşmacı olarak katıldı. Konferansa ilgi gösteren hanımlar, "Anneler Gününüz kutlu olsun" diyerek kendilerine karanfil uzatan belediye görevlileri tarafından salon girişinde karşılandı.

Beyşehir Belediyesi Kültür ve Yaşam Merkezinde gerçekleşen konferansın açılış konuşmasını yapan Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, Annelerin Gününü kutlayarak konuşmasına başladı. Salonu dolduran annelere hitap eden Başkan Özaltun, "Söylediğimiz bir söz var hep; ben sizlere burada konuşun hitap edebiliyorsam, bir anne sayesinde bu oluyor. Dolayısıyla bu makamlarda, mevkilerde hizmet eden, konuşan insanların arkasında hep bir anne vardır. Allah'ım bütün annelerden razı olsun. Zaten sizlere müjde verilmiş, 'Cennet annelerin ayakları altındadır' diye. Katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum" dedi.

Beyşehir Kaymakamı Muzaffer Şahiner, halkın hizmetine kısa bir süre önce giren ve birçok programa ev sahipliği yapan Beyşehir Kültür ve Yaşam Merkezinde güzel bir etkinliğin organize edildiğini belirterek, "Bu salonu ilçemize kazandıran Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Hepinizin anneler gününü kutluyorum" dedi.

Kişisel Eğitim ve Gelişim Uzmanı Sıtkı Aslanhan ise, çocuk yetiştirmeyle ilgili yapılan yanlışlara dikkat çekerek, "Ne ekerseniz onu biçersiniz, ne verirseniz onu alırsınız anneler. Anneler, değerinizi, kıymetinizi iyi bilin, bilin ki bu nesil sizlerin eseridir" dedi. İyi bir insan yetiştirmenin emek gerektirdiğini belirten Uzman Aslanhan, "Hepimiz emek harcayacağız, alın teri ve gözyaşı dökeceğiz. Nasıl ki, pazarda elma var bir lira, elma var 5 lira. Kiraz var 1 lira, kiraz var kilosu 10 dolardan yurt dışına götürülüyor. Allah'ın bir elması, portakalı, kirazı, çileği bile akıma göre değer kazanıyorsa, yaradılmışların en muhteşemi olan insan bir emek, bir gözyaşı istemeyecek mi, ustalık istemeyecek mi, kimse kusura bakmasın" diye konuştu.





Aslanhan, çocuk yetiştirirken yapılan yanlışlara vurgu yaparak, "Yemiyoruz yediriyoruz, içmiyoruz içiriyoruz, giymiyoruz giydiriyoruz. Her türlü imkanı sağlıyoruz. Biz nerede hata yapıyoruz. Altını çizerek söylüyorum. Son on yıldır özellikle biz anneler ve babalar Türkiye'deki anne babalar sadece çocuklarımızın okul başarısına odaklandık. Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sınavına, üniversite sınavına, yemesine içmesine, matematiğine kimyasına, özel dersine, cep telefonuna, odadaki mobilyasına, koltuğuna odaklandık. Kimse çocuğunun kişiliğine, karakterine, edebine, ahlakına, şahsiyetine odaklanmadı. 18 yıldır bu işi yapıyorum. Anneler 18 yıldır gelirler Türkiye'nin her tarafından, Sıtkı hocam 'Bizim kızın iyi bir fen lisesini kazanması için acaba hangi eğitim kurumuna göndersek daha başarılı olur?' , 'Hocam oğlumun iyi bir üniversiteyi kazanması için sizin tanıdığınız iyi bir matematikçi var mı, özel ders aldırsak?' Ya bir tane Allah'ın kulu gelsin desin ki 'Bizim bu kız var ya merhametsiz, bizim bu oğlan paylaşmayı bilmiyor, bu kız anasına babasına saygısız, büyüklerin yanında nasıl oturup kalkacağını bilmiyor. Ben bu kıza bu oğlana, terbiyeyi edebi ahlakı, insan olmayı nasıl öğretirim' diyeni ben duymadım" ifadelerini kullandı.

Annelere çocukların beslenmesi ve günümüzdeki cinayetlerden bahseden Kişisel Eğitim ve Gelişim Uzmanı Sıtkı Aslanhan'ın konferansının ardından, ilahi grubunun sahne almasıyla program sona erdi.

(US-AH-Y)



15.05.2017 12:14:45 TSI

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