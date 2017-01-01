ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KONYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Beyşehir'de 'Mutlu Anne, Mutlu Aile" konferansı

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 12:04
Beyşehir'de 'Mutlu Anne, Mutlu Aile" konferansı
Beyşehir'de 'Mutlu Anne, Mutlu Aile" konferansı

(Fotoğraflı - Görüntülü)

KONYA (İHA) - Konya'nın Beyşehir ilçesinde, Kişisel Eğitim ve Gelişim Uzmanı Sıtkı Aslanhan "Mutlu Anne, Mutlu Aile" konulu konferans verdi.
Kişisel Eğitim ve Gelişim Uzmanı Sıtkı Aslanhan, Beyşehir Belediyesi tarafından Anneler Gününe özel olarak bayanlara yönelik düzenlenen konferansa konuşmacı olarak katıldı. Konferansa ilgi gösteren hanımlar, "Anneler Gününüz kutlu olsun" diyerek kendilerine karanfil uzatan belediye görevlileri tarafından salon girişinde karşılandı.
Beyşehir Belediyesi Kültür ve Yaşam Merkezinde gerçekleşen konferansın açılış konuşmasını yapan Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, Annelerin Gününü kutlayarak konuşmasına başladı. Salonu dolduran annelere hitap eden Başkan Özaltun, "Söylediğimiz bir söz var hep; ben sizlere burada konuşun hitap edebiliyorsam, bir anne sayesinde bu oluyor. Dolayısıyla bu makamlarda, mevkilerde hizmet eden, konuşan insanların arkasında hep bir anne vardır. Allah'ım bütün annelerden razı olsun. Zaten sizlere müjde verilmiş, 'Cennet annelerin ayakları altındadır' diye. Katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum" dedi.
Beyşehir Kaymakamı Muzaffer Şahiner, halkın hizmetine kısa bir süre önce giren ve birçok programa ev sahipliği yapan Beyşehir Kültür ve Yaşam Merkezinde güzel bir etkinliğin organize edildiğini belirterek, "Bu salonu ilçemize kazandıran Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Hepinizin anneler gününü kutluyorum" dedi.
Kişisel Eğitim ve Gelişim Uzmanı Sıtkı Aslanhan ise, çocuk yetiştirmeyle ilgili yapılan yanlışlara dikkat çekerek, "Ne ekerseniz onu biçersiniz, ne verirseniz onu alırsınız anneler. Anneler, değerinizi, kıymetinizi iyi bilin, bilin ki bu nesil sizlerin eseridir" dedi. İyi bir insan yetiştirmenin emek gerektirdiğini belirten Uzman Aslanhan, "Hepimiz emek harcayacağız, alın teri ve gözyaşı dökeceğiz. Nasıl ki, pazarda elma var bir lira, elma var 5 lira. Kiraz var 1 lira, kiraz var kilosu 10 dolardan yurt dışına götürülüyor. Allah'ın bir elması, portakalı, kirazı, çileği bile akıma göre değer kazanıyorsa, yaradılmışların en muhteşemi olan insan bir emek, bir gözyaşı istemeyecek mi, ustalık istemeyecek mi, kimse kusura bakmasın" diye konuştu.


Aslanhan, çocuk yetiştirirken yapılan yanlışlara vurgu yaparak, "Yemiyoruz yediriyoruz, içmiyoruz içiriyoruz, giymiyoruz giydiriyoruz. Her türlü imkanı sağlıyoruz. Biz nerede hata yapıyoruz. Altını çizerek söylüyorum. Son on yıldır özellikle biz anneler ve babalar Türkiye'deki anne babalar sadece çocuklarımızın okul başarısına odaklandık. Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sınavına, üniversite sınavına, yemesine içmesine, matematiğine kimyasına, özel dersine, cep telefonuna, odadaki mobilyasına, koltuğuna odaklandık. Kimse çocuğunun kişiliğine, karakterine, edebine, ahlakına, şahsiyetine odaklanmadı. 18 yıldır bu işi yapıyorum. Anneler 18 yıldır gelirler Türkiye'nin her tarafından, Sıtkı hocam 'Bizim kızın iyi bir fen lisesini kazanması için acaba hangi eğitim kurumuna göndersek daha başarılı olur?' , 'Hocam oğlumun iyi bir üniversiteyi kazanması için sizin tanıdığınız iyi bir matematikçi var mı, özel ders aldırsak?' Ya bir tane Allah'ın kulu gelsin desin ki 'Bizim bu kız var ya merhametsiz, bizim bu oğlan paylaşmayı bilmiyor, bu kız anasına babasına saygısız, büyüklerin yanında nasıl oturup kalkacağını bilmiyor. Ben bu kıza bu oğlana, terbiyeyi edebi ahlakı, insan olmayı nasıl öğretirim' diyeni ben duymadım" ifadelerini kullandı.
Annelere çocukların beslenmesi ve günümüzdeki cinayetlerden bahseden Kişisel Eğitim ve Gelişim Uzmanı Sıtkı Aslanhan'ın konferansının ardından, ilahi grubunun sahne almasıyla program sona erdi.
(US-AH-Y)

15.05.2017 12:14:45 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Seydişehir'de Hükümet Konağı bahçesi ve çevresi düzenleniyor
YEREL

SEYDİŞEHİR'DE HÜKÜMET KONAĞI BAHÇESİ VE ÇEVRESİ DÜZENLENİYOR
Konya'da düğün dönüşü kaza: 2 ölü, 4 yaralı
YEREL

KONYA'DA DÜĞÜN DÖNÜŞÜ KAZA: 2 ÖLÜ, 4 YARALI
Konya MMO Şubesi'nden satranç turnuvası
YEREL

KONYA MMO ŞUBESİ'NDEN SATRANÇ TURNUVASI
Selçuklu Gençlik Meclisi'nden Güney Asya paneli
YEREL

SELÇUKLU GENÇLİK MECLİSİ'NDEN GÜNEY ASYA PANELİ
MEDAŞ Niğde'de muhtarlarla bir araya geldi
YEREL

MEDAŞ NİĞDE'DE MUHTARLARLA BİR ARAYA GELDİ
Diyanet İşleri Başkanı Görmez:
YEREL

DİYANET İŞLERİ BAŞKANI GÖRMEZ:
Diyanet İşleri Başkanı Görmez:
YEREL

DİYANET İŞLERİ BAŞKANI GÖRMEZ:
Başkan Akkaya'dan annelere çiçek
YEREL

BAŞKAN AKKAYA'DAN ANNELERE ÇİÇEK
Şehidin oğlunu sünnet düğününde yalnız bırakmadılar
YEREL

ŞEHİDİN OĞLUNU SÜNNET DÜĞÜNÜNDE YALNIZ BIRAKMADILAR
NEÜ Köyceğiz Kampüsünde doğa yürüyüşü yapıldı
YEREL

NEÜ KÖYCEĞİZ KAMPÜSÜNDE DOĞA YÜRÜYÜŞÜ YAPILDI
Başkan Akyürek: &quot;Ne mutlu yetimlere ve öksüzlere sahip çıkanlara&quot;
YEREL

BAŞKAN AKYÜREK: "NE MUTLU YETİMLERE VE ÖKSÜZLERE SAHİP ÇIKANLARA"
Vali Canbolat'tan 'Yaşama Yol Ver' kampanyasına destek
YEREL

VALİ CANBOLAT'TAN 'YAŞAMA YOL VER' KAMPANYASINA DESTEK
KOMEK Altın Dokunuşlar Sergisi 16 Mayıs'ta açılıyor
YEREL

KOMEK ALTIN DOKUNUŞLAR SERGİSİ 16 MAYIS'TA AÇILIYOR
Uluslararası sempozyum Konya'da başladı
YEREL

ULUSLARARASI SEMPOZYUM KONYA'DA BAŞLADI
Vergi Dairesi Başkanı Ünver, MÜSİAD Konya'nın konuğu oldu
YEREL

VERGİ DAİRESİ BAŞKANI ÜNVER, MÜSİAD KONYA'NIN KONUĞU OLDU
TÜMSİAD Konya Şubesinden Anneler Günü mesajı
YEREL

TÜMSİAD KONYA ŞUBESİNDEN ANNELER GÜNÜ MESAJI
Özselek'ten Anneler Günü mesajı
YEREL

ÖZSELEK'TEN ANNELER GÜNÜ MESAJI
&quot;Gençler 140 karakterli lüzumsuz ifadelerden uzak durun&quot;
YEREL

"GENÇLER 140 KARAKTERLİ LÜZUMSUZ İFADELERDEN UZAK DURUN"
Konya'da otobüs devrildi: 20 yaralı
YEREL

KONYA'DA OTOBÜS DEVRİLDİ: 20 YARALI

EN ÇOK OKUNANLAR
Hangi şehrin nesi meşhur?
YAŞAM

HANGİ ŞEHRİN NESİ MEŞHUR?

 1
  • 2 'Şeytan' filminin başrol oyuncusuydu, işte son hali...
  • 3 Bakın şimdi ne halde...
  • 4 "Tek isteğim Türk bayrağına karşı..."