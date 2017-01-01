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Engeliler Haftası'nda "farkındalık" yürüyüşü



(Fotoğraflı)



Necati İvgin

HATAY (İHA) - Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, Engelliler Haftası kutlamaları kapsamında "farkındalık yürüyüşü" yapıldı.

İlçede bulunan engelli derneği üyeleri, çeşitli rehabilitasyon kuruluşları, öğrenci grupları, kurum ve kuruluşların temsilcileri, engelli aileleri ve vatandaşların da destek verdiği yürüyüş bando eşliğinde gerçekleşti.

Engelliler Haftası kutlama programına katılan Paralimpik Halter Dünya Şampiyonu Nazmiye Muratlı, ''Tüm engelli kardeşlerimizin Engelliler Haftasını kutluyorum. Böylesi güzel bir organizasyonla yürüyüşümüzü gerçekleştirdik. Etkinliğe katılmaktan çok mutlu oldum'' dedi.

Öğretmenevi salonunda hafta nedeniyle düzenlenen etkinlikte engelliler tarafından şiirler okundu, şarkılar söylendi, dans gösterisi yapıldı, oyun sahnelendi. Engelliler müzik eşliğinde oyunlar oynayarak günlerini gönüllerince kutladılar.

(NCT-Y)



15.05.2017 12:16:21 TSI

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