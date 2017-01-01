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Üniversitelilere İŞKUR eğitimi



(Fotoğraflı)



Emrah Elmas

BALIKESİR (İHA) - Edremit MYO'da meslek, kariyer, cv hazırlama ve iş başvuru teknikleri anlatıldı

Balıkesir Üniversitesi Edremit Meslek Yüksekokulunda, Meslek, Kariyer, CV Hazırlama ve İş Başvuru Teknikleri konulu eğitim verildi.

Edremit İŞKUR Hizmet Merkezinde görevli İş ve Meslek Danışmanları Muhammet Erkan Kılıç ve Dilay Kılıç tarafından son sınıf öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen eğitimde; İŞKUR'un çalışma sistemi, İŞKUR destekleri ve İşbaşı eğitimleri konularında bilgiler verildi. Eğitimde ayrıca öğrencilerin iş başvuru süreçleri ile ilgili soruları yanıtlandı.

Eğitim sonunda Edremit Meslek Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Raif Sakin de Meslek Yüksekokulu mezunu teknik ara elemanlara çok fazla ihtiyaç olduğunu, firmalar tarafından pratik tecrübeye sahip gençlerin tercih edilen ve aranılan elemanlar olduklarını belirtti. Öğrencilere kendi mezun oldukları branşlarda çalışarak ilerlemelerini, girişimci olmalarını ve kendi işlerini kurmalarını tavsiye eden Sakin, eğitim sonunda eğitimcilere de teşekkür ederek günün anısına kendi üretimleri olan zeytinyağlarından hediye etti.

(EME)



15.05.2017 12:16:23 TSI

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