Niğde'de SGK haftası kutlanıyor

Yasin Esen

NİĞDE (İHA) - 16-22 Mayıs Sosyal Güvenlik Haftası Niğde'de de çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Hafta içerisinde çeşitli kurumlar ziyaret edilerek SGK'nın önemi anlatılacak.

Kutlamalar kapsamında Niğde Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) basın toplantısı düzenledi. Toplantıda açıklamalarda bulunan Niğde SGK İl Müdürü Mustafa Aydoğdu, kurum çalışanlarının tek amacı, insan odaklı çalışmayı ilke edinmek, sigortalı ve işverenlere hizmet verebilmek olduğunu söyledi.

Kutlamalar ilgili bilgi veren SGK İl Müdürü Mustafa Aydoğdu, "Ülkemizde her yıl 16 Mayıs tarihini kapsayan hafta, Sosyal Güvenlik Haftası olarak kutlanmaktadır. Haftanın amacı, Kurumu paydaşlarımıza tanıtmak, yapılan reformu anlatmak, yeni Yasa ile ortaya çıkan hak ve yükümlülükler konusunda sigortalı ve işverenlerimizi bilgilendirmektir. Sosyal güvence arayışları insanlık tarihi kadar eskidir. Sosyal Güvenliğin önemi zamanla daha da anlaşılmış, buna paralel olarak sistem de gelişerek bu günkü modern hale gelmiştir. Öyle ki Sosyal Güvenlik devletin ana görevleri arasında sayılarak Anayasamızın 60'ncı maddesinde yerini almıştır. Ülkemizde Sosyal Güvenlik hizmetleri uzun yıllar Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ_Kur olmak üzere üç ayrı Kurum tarafından yürütülmüştür. Ülkemizin ihtiyaçlarına cevap verecek güçlü bir sosyal güvenlik sistemi oluşturmak amacıyla çok zor bir reform gerçekleştirilerek üç kurum aynı çatı altında birleştirilmiştir. Böylece sağlık ve sigorta uygulamalarında norm ve standart birliği sağlanmıştır" diye konuştu.

Aydoğdu, "Her geçen gün büyüyen dönüşen ve gelişen bir kurumuz Sosyal Güvenlik alanında yapılan reformlar dünyaya örnek teşkil etmiştir. Ayrıca 75 Milyon vatandaşımızın hemen hemen tamamı Genel Sağlık Sigortası kapsamına alınmıştır. Bu nedenle Sosyal Güvenlik Kurumu daha da önem kazanmıştır. Kurumun sağladığı sağlık ve sigorta yardımları kişinin doğumundan ölümüne kadar, hatta ölümünden sonra da eş, çocuk, ana ve babaya devam etmektedir. 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile bir çok yenilikler getirilmiş, en önemlisi de Sosyal Güvencesi olmayan bütün vatandaşlar sağlık kapsamına alınmıştır. İlimizde; 75 bin 182 aktif çalışan, 44 bin 447 aylık alan, 49 bin 410 kişi Genel Sağlık Sigortasına tabi olup bunların 10 bin 835'i ödeme gücü olanlar; 38 bin 575'i ödeme gücü olmayanlar, prim ödeyen sigortalı çalıştıran 5 bin 512 iş yerimiz bulunmaktadır.Bu nedenle, Bu büyük Kuruma her kesimin sahip çıkması gerekmektedir. Biz Kurum çalışanlarının da tek amacı, insan odaklı çalışmayı ilke edinmek, sigortalı ve işverenlerimize ülkemize yakışır nezaket ve titizlikle hizmet verebilmek olacaktır" ifadelerinde bulundu.

15.05.2017 12:17:22 TSI

