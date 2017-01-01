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2. Dumanlı Gençlik ve Doğa Festivalinde öğrenciler doyasıya eğlendi



(Fotoğraflı)



Abdullah Aslan

ERZİNCAN (İHA) - 2. Dumanlı Gençlik ve Doğa Festivali, renkli görüntülere sahne oldu.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından okunan İstiklal Marşı ile başlayan festivalde konuşma yapan Refahiye Kaymakam Vekili Hatice Bayar Özdemir, 2. Dumanlı Gençlik ve Doğa Festivali'ne ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, tüm katılımcılara eğlenceli vakit geçirmelerini temenni etti.

Ardından konuşan Erzincan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlyas Çapoğlu ise festivallerin bir bölgenin tanıtımı için önemli bir rol oynadığını belirterek, öğrencilerin festivalde aldıkları enerji ile yılsonu sınavlarında başarılı olmalarını temenni etti.

Erzincan Valisi Ali Arslantaş ise; "Festivaller gurbetten sılaya bir köprü olduğu kadar, halkımızın, gençlerimizin birlik ve beraberlik içerisinde olmasını ve ortak kültürel değerlerinin paylaşılmasını sağlayan güzel etkinliklerdir.

Erzincan'ın saklı cenneti Dumanlı Yaylasında yapacağımız festival, inşallah birliğimizi, kardeşliğimizi daha da pekiştirecektir. Bu güzel programın hazırlanmasında emeği geçenlere huzurlarınızda teşekkür ediyorum. İlimizin ve ilçelerimizin tanıtılması, kültürümüzün genç kuşaklara sevdirilmesi bu etkinliklerle mümkün olmaktadır. Refahiye ilçemiz doğal güzellikleri, yayla turizmi, gölet, orman ve mesire alanlarıyla turizm açısından önemlidir. Erzincan'ın güzelliklerini, zenginliklerini gözler önüne sermesi açısından bu tür etkinlikleri çok önemsiyorum. Özellikle üniversiteli gençlerimizin de katılımıyla Refahiye, farklı kültürlere ev sahipliği yapacaktır. Bizler bazen gözlerimizin önündeki güzellikleri göremiyoruz. Değerini yitip gittikten sonra anlıyoruz.

Yanı başımızda doğa harikası bir yer var. Doğayla bütünleşmek, doğanın dilini konuşmak için bu festival hepimiz için eşsiz bir fırsat oldu. Erzincan Valiliği olarak bu tür etkinlikleri her zaman destekliyoruz. Bu tür festivaller hem ilimizin güzelliklerinin keşfedilmesi hem de halkımızın hareketli bir yaşama kavuşmasında birçok imkân sunuyor bizlere.

İnanıyorum ki Dumanlı Gençlik ve Doğa Festivali önümüzdeki yıllarda daha büyük katılımlarla gerçekleşecek. Dumanlı yaylasının güzellikleri yurdun dört bir yerinde konuşulacak." diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından festival kapsamında tüm katılımcılar Türk Bayrağı eşliğinde doğa yürüyüşü, dağcılık, bisiklet turu, okçuluk, resim, oryantiring, 4x4 safari, rafting, kano ve uçurtma etkinliklerinde doyasıya eğlendiler.

Öte yandan etkinlikler kapsamında düzenlenen Off-Road yarışmasının startını veren Erzincan Valisi Ali Arslantaş, arazi taşıtları ile zorlu arazi şartlarındaki birçok etabı başarıyla geçerek, izleyicilerden büyük alkış aldı. Düzenlenen festival konser ve serbest etkinlikler ile devam etti.

Erzincan'ın Refahiye İlçesindeki Dumanlı Kızılay Kamp yerinde düzenlenen festivale Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Eşi Hatice Arslantaş, Erzincan Milletvekilleri Sebahattin Karakelle ve Serkan Bayram, Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, Refahiye Kaymakam Vekili Hatice Bayar Özdemir, Refahiye Belediye Başkanı Cevdet Çınar, Erzincan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlyas Çapoğlu, kamu kurum müdür ve eşleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

(AA-AA-Y)



15.05.2017 12:17:54 TSI

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