Vezirhan'daki Hıdırellez şenliklerinde geleneksel helva ikramı
(Fotoğraflı)
Cem Kaan Toka
BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Vezirhan Beldesinde bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Hıdırellez şenliklerinde gelen misafirlere ikram edilmek üzere helva yapıldı.
Helva ikramının her sene geleneksel olarak yapıldığını söyleyen Vezirhan Belediye Başkanı Mehmet Duymuş, "Hıdırellez şenliklerimiz devam ediyor. Beldemizdeki ve dışarıdan gelen misafirlerimize helva ikramı yapıyoruz. Bu konuda bize yardımcı olan, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.
(CKT-DA-Y)
15.05.2017 12:18:02 TSI
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