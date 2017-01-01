ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / GAZİANTEP HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Belediye Başkanı Fadıloğlu'ndan engelli ailelere sürpriz ziyaret

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 12:10
Belediye Başkanı Fadıloğlu'ndan engelli ailelere sürpriz ziyaret
Belediye Başkanı Fadıloğlu'ndan engelli ailelere sürpriz ziyaret

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası ve Anneler Günü nedeniyle engelli ailelere sürpriz ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarette hem engelliler haftasını kutlayan Başkan Fadıloğlu, hem de annelerin anneler gününü kutladı.
10-16 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle aile ziyaretleri gerçekleştiren Şehitkamil Belediye Başkanı ilk olarak, Zeytinli Mahallesi'nde ikamet eden ve her ikisi de doğuştan bedensel engelli olan Serpil Taylak ile eşi Oktay Taylak çiftini evinde ziyaret etti. Çiftin Engelliler Haftasını kutlayan Başkan Fadıloğlu, Serpil Taylak'a çiçek takdiminde bulunarak, geçtiğimiz gün kutlanan anneler gününü de kutladı. Karşılıklı sohbet ortamında geçen ziyarette Başkan Fadıloğlu çiftin, istek ve sıkıntılarını da dinledi. Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren Taylak çifti Başkan Fadıloğlu'na teşekkürlerini iletti. Bir süre daha Taylak çiftiyle ilgilenen Başkan Fadıloğlu, daha sonra Merveşehir Mahallesi'nde ikamet eden ve 1,5 yaşındayken geçirdiği aşırı ateşlenme sonucu bedensel ve zihinsel engelli kalan 37 yaşındaki Sefer Alkurt ve annesi Ümmühan Alkurt'u ziyaret etti. Her fırsatta engelli vatandaşların yanında olmaya çalışan Başkan Rıdvan Fadıloğlu'nun sürpriz ziyareti aileyi duygulandırdı. Anne Ümmühan Alkurt'a çiçek takdiminde bulunarak, anneler gününü de kutlayan Başkan Fadıloğlu, aile ile karşılıklı sohbet etti. Aile ile yakından ilgilenen Başkan Fadıloğlu, her türlü sıkıntılarında yanında olacaklarını belirtti.
"Her zaman olduğu gibi milletimizin emrindeyiz''
Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, "Bugün hem Engelliler Haftası hem de geçtiğimiz gün Anneler Günü nedeniyle Ümmühan teyzemizi evinde ziyaret ettik. Aynı zamanda Ümmühan teyzemizin 9. Çocuğu olan engelli Sefer'i ziyaret ettik. Sefer kardeşimiz tabi 1,5 yaşındayken geçirdiği bir rahatsızlık sonucu öğünden bugüne maalesef yürüme engeli ve mental sorunu var. Ama Ümmühan teyzemiz onunla birebir ilgileniyor ve her türlü bakımını yapıyor. Allah hiçbir zaman devletimize zeval vermesin. Ailemiz evde bakım ücretiyle bakımını sağlıyor. Bizlerde her zaman olduğu gibi milletimizin emrindeyiz. Devletimizin bağlamış olduğu bu maaşın yanı sıra bizde yerel imkanlarla aileye elimizden gelen desteği vermeye gayret gösteriyoruz. Sefer kardeşimize Rabbim sağlıklı uzum ömürler versin diyorum. Allah hiçbir zaman büyüklerimizi başımızdan eksik etmesin. Yılın annesini seçme konusunda ne tür kriterler aranıyor bilmiyorum fakat Ümmühan teyzemiz gerçekten yılın annesi adayı olabilecek bir annemiz. Bizim gönlümüzde gerçekten yılın annesidir. 78 yaşında olmasına rağmen 37 yaşındaki engelli oğluna eşiyle birlikte her türlü bakımını yapıyor, onun hayata tutunmasına destek oluyor. İnşallah bizlerde yerel yöneticiler olarak imkanlar dahilinde onların yükünü hafifletmeye gayret gösteriyoruz. Ben Ümmühan teyzemizin şahsında tüm annelerimiz anneler gününü bir kez daha kutluyorum. Sefer kardeşimizin şahsında da tüm engelli kardeşlerimizin Engelliler Haftasını kutluyor, sağlıklı uzun ömürler diliyorum" diye konuştu.
"Allah hiçbir zaman başkanımızı başımızdan eksik etmesin''
Başkan Fadıloğlu'nun kendilerini ziyaret etmelerinden ötürü mutlu olduklarını dile getiren anne Ümmühan Alkurt, "Allah hiçbir zaman Başkanımızı başımızdan eksik etmesin, bugün evimizi ziyaret ederek, bizleri sevindirdi. Başkanımız hem oğlumun engelliler haftasını kutladı hem de anneler gününü kutladı. Sağolsun Başkanımız her zaman bizimle yakından ilgileniyor. Her türlü isteklerimizi yerine getirmeye gayret gösteriyor. Biz Başkanımızdan razıyız Allah'ta kendisinden razı olsun" ifadelerini kullandı.
(OE-

15.05.2017 12:19:56 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
GTO, enerji sektörünü zirveye taşıyor
YEREL

GTO, ENERJİ SEKTÖRÜNÜ ZİRVEYE TAŞIYOR
Binlerce öğrenci genç Türkiye zirvesinde buluştu
YEREL

BİNLERCE ÖĞRENCİ GENÇ TÜRKİYE ZİRVESİNDE BULUŞTU
Gaziantep'te otomobilin çarptığı yaya öldü
YEREL

GAZİANTEP'TE OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI YAYA ÖLDÜ

Karanlık dünyaları Kur'an ile aydınlanacak
YEREL

KARANLIK DÜNYALARI KUR'AN İLE AYDINLANACAK

Kaymakam Ersöz'den anlamlı ziyaret
YEREL

KAYMAKAM ERSÖZ'DEN ANLAMLI ZİYARET
&quot;Akıllı asistan&quot; Türkiye yolunda
YEREL

"AKILLI ASİSTAN" TÜRKİYE YOLUNDA
Gaziantep'te &quot;özel güvenlik bölgesi&quot; uygulaması
YEREL

GAZİANTEP'TE "ÖZEL GÜVENLİK BÖLGESİ" UYGULAMASI
Anka, hekimleri Tıp Hukuku panelinde buluşturdu
YEREL

ANKA, HEKİMLERİ TIP HUKUKU PANELİNDE BULUŞTURDU
Gaziantep Ticaret Borsası
YEREL

GAZİANTEP TİCARET BORSASI
Gazeteci KUrt ve Atay, Konfederasyon yönetimine seçildi
YEREL

GAZETECİ KURT VE ATAY, KONFEDERASYON YÖNETİMİNE SEÇİLDİ
Maçın ardından
YEREL

MAÇIN ARDINDAN
Futbol: Spor Toto Süper Lig
YEREL

FUTBOL: SPOR TOTO SÜPER LİG

Gaziantepspor-Galatasaray maçından notlar
YEREL

GAZİANTEPSPOR-GALATASARAY MAÇINDAN NOTLAR
Eğitim-Bir-Sen'in Anneler Günü programına yoğun ilgi
YEREL

EĞİTİM-BİR-SEN'İN ANNELER GÜNÜ PROGRAMINA YOĞUN İLGİ
Futbol: Spor Toto Süper Lig
YEREL

FUTBOL: SPOR TOTO SÜPER LİG
Gaziantep'in en iyi okçuları belirleniyor
YEREL

GAZİANTEP'İN EN İYİ OKÇULARI BELİRLENİYOR
SOLOTÜRK'ün Gaziantep gösterisi nefes kesti
YEREL

SOLOTÜRK'ÜN GAZİANTEP GÖSTERİSİ NEFES KESTİ
Gaziantep'te okçuluk müsabakaları düzenlendi
YEREL

GAZİANTEP'TE OKÇULUK MÜSABAKALARI DÜZENLENDİ
SOLOTÜRK'ün Gaziantep gösterisi nefes kesti
YEREL

SOLOTÜRK'ÜN GAZİANTEP GÖSTERİSİ NEFES KESTİ

Bölgesel Kalkınmada Güçbirliği Platformu toplantısı
YEREL

BÖLGESEL KALKINMADA GÜÇBİRLİĞİ PLATFORMU TOPLANTISI
Belediye Başkanı Tahmazoğlu'ndan şehit ve gazi annelerine ziyaret
YEREL

BELEDİYE BAŞKANI TAHMAZOĞLU'NDAN ŞEHİT VE GAZİ ANNELERİNE ZİYARET
Gaziantep'te istihdam garantili kurs
YEREL

GAZİANTEP'TE İSTİHDAM GARANTİLİ KURS
Anneler Günü'ne şehit oğlunun kabrini ziyaret ederek başladı
YEREL

ANNELER GÜNÜ'NE ŞEHİT OĞLUNUN KABRİNİ ZİYARET EDEREK BAŞLADI
&quot;Sağlığın için Pedal Çevir&quot; sloganıyla düzenlenen bisiklet turuna yoğun ilgi
YEREL

"SAĞLIĞIN İÇİN PEDAL ÇEVİR" SLOGANIYLA DÜZENLENEN BİSİKLET TURUNA YOĞUN İLGİ
EN ÇOK OKUNANLAR
Hangi şehrin nesi meşhur?
YAŞAM

HANGİ ŞEHRİN NESİ MEŞHUR?

 1
  • 2 'Şeytan' filminin başrol oyuncusuydu, işte son hali...
  • 3 Bakın şimdi ne halde...
  • 4 "Tek isteğim Türk bayrağına karşı..."