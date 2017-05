YEREL HABERLER / GAZİANTEP HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Belediye Başkanı Fadıloğlu'ndan engelli ailelere sürpriz ziyaret

Belediye Başkanı Fadıloğlu'ndan engelli ailelere sürpriz ziyaret



GAZİANTEP (İHA) - Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası ve Anneler Günü nedeniyle engelli ailelere sürpriz ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarette hem engelliler haftasını kutlayan Başkan Fadıloğlu, hem de annelerin anneler gününü kutladı.

10-16 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle aile ziyaretleri gerçekleştiren Şehitkamil Belediye Başkanı ilk olarak, Zeytinli Mahallesi'nde ikamet eden ve her ikisi de doğuştan bedensel engelli olan Serpil Taylak ile eşi Oktay Taylak çiftini evinde ziyaret etti. Çiftin Engelliler Haftasını kutlayan Başkan Fadıloğlu, Serpil Taylak'a çiçek takdiminde bulunarak, geçtiğimiz gün kutlanan anneler gününü de kutladı. Karşılıklı sohbet ortamında geçen ziyarette Başkan Fadıloğlu çiftin, istek ve sıkıntılarını da dinledi. Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren Taylak çifti Başkan Fadıloğlu'na teşekkürlerini iletti. Bir süre daha Taylak çiftiyle ilgilenen Başkan Fadıloğlu, daha sonra Merveşehir Mahallesi'nde ikamet eden ve 1,5 yaşındayken geçirdiği aşırı ateşlenme sonucu bedensel ve zihinsel engelli kalan 37 yaşındaki Sefer Alkurt ve annesi Ümmühan Alkurt'u ziyaret etti. Her fırsatta engelli vatandaşların yanında olmaya çalışan Başkan Rıdvan Fadıloğlu'nun sürpriz ziyareti aileyi duygulandırdı. Anne Ümmühan Alkurt'a çiçek takdiminde bulunarak, anneler gününü de kutlayan Başkan Fadıloğlu, aile ile karşılıklı sohbet etti. Aile ile yakından ilgilenen Başkan Fadıloğlu, her türlü sıkıntılarında yanında olacaklarını belirtti.

"Her zaman olduğu gibi milletimizin emrindeyiz''

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, "Bugün hem Engelliler Haftası hem de geçtiğimiz gün Anneler Günü nedeniyle Ümmühan teyzemizi evinde ziyaret ettik. Aynı zamanda Ümmühan teyzemizin 9. Çocuğu olan engelli Sefer'i ziyaret ettik. Sefer kardeşimiz tabi 1,5 yaşındayken geçirdiği bir rahatsızlık sonucu öğünden bugüne maalesef yürüme engeli ve mental sorunu var. Ama Ümmühan teyzemiz onunla birebir ilgileniyor ve her türlü bakımını yapıyor. Allah hiçbir zaman devletimize zeval vermesin. Ailemiz evde bakım ücretiyle bakımını sağlıyor. Bizlerde her zaman olduğu gibi milletimizin emrindeyiz. Devletimizin bağlamış olduğu bu maaşın yanı sıra bizde yerel imkanlarla aileye elimizden gelen desteği vermeye gayret gösteriyoruz. Sefer kardeşimize Rabbim sağlıklı uzum ömürler versin diyorum. Allah hiçbir zaman büyüklerimizi başımızdan eksik etmesin. Yılın annesini seçme konusunda ne tür kriterler aranıyor bilmiyorum fakat Ümmühan teyzemiz gerçekten yılın annesi adayı olabilecek bir annemiz. Bizim gönlümüzde gerçekten yılın annesidir. 78 yaşında olmasına rağmen 37 yaşındaki engelli oğluna eşiyle birlikte her türlü bakımını yapıyor, onun hayata tutunmasına destek oluyor. İnşallah bizlerde yerel yöneticiler olarak imkanlar dahilinde onların yükünü hafifletmeye gayret gösteriyoruz. Ben Ümmühan teyzemizin şahsında tüm annelerimiz anneler gününü bir kez daha kutluyorum. Sefer kardeşimizin şahsında da tüm engelli kardeşlerimizin Engelliler Haftasını kutluyor, sağlıklı uzun ömürler diliyorum" diye konuştu.

"Allah hiçbir zaman başkanımızı başımızdan eksik etmesin''

Başkan Fadıloğlu'nun kendilerini ziyaret etmelerinden ötürü mutlu olduklarını dile getiren anne Ümmühan Alkurt, "Allah hiçbir zaman Başkanımızı başımızdan eksik etmesin, bugün evimizi ziyaret ederek, bizleri sevindirdi. Başkanımız hem oğlumun engelliler haftasını kutladı hem de anneler gününü kutladı. Sağolsun Başkanımız her zaman bizimle yakından ilgileniyor. Her türlü isteklerimizi yerine getirmeye gayret gösteriyor. Biz Başkanımızdan razıyız Allah'ta kendisinden razı olsun" ifadelerini kullandı.

15.05.2017

