Başkan Erol, yürüyüş sonunda karanfil dağıttı
(Fotoğraflı)
Onur Durmuş
AYDIN (İHA) - Buharkent Belediyesinin organize ettiği 14. Geleneksel Doğa Yürüyüşü gerçekleştirilirken, Başkan Erol yürüyüşe katılan annelere karanfil dağıttı.
Buharkent Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen doğa yürüyüşlerinin 14.'sü Kuyucak Gencelli Mahallesinden başlayıp, Gelenbe Mesire alanında sona erdi. Yürüyüş bitiminde Buharkent Belediyesi tarafından öğle yemeği verildi.
Gelenbe Mesire alanında sonlanan yürüyüş sonunda Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, yürüyüşe katılan annelere kırmızı karanfil verip, anneler gününü kutladı.
(OD-MB-S)
15.05.2017 12:20:58 TSI
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