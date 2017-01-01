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9. Kitap Fuarında söyleşi rüzgarı



(Fotoğraflı)



KOCAELİ (İHA) - 9. Kocaeli Kitap Fuarı kapsamında Akçakoca Konferans salonunda keyifli sohbetler gerçekleştirildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen 9. Kocaeli Kitap Fuarı kapsamında Akçakoca Konferans Salonu'nda keyifli sohbetler gerçekleştirildi. İlk olarak Azeri yazar Esmira Fuad ile başlayan söyleşiler uzman psikolog Nuray Baştan Aydın ve Aydili Sanat Merkezi şiir dinletisi ile devam etti. Fuad, Türkler ile Azeriler'in farklı ülkelere sahip olan kardeş milletler olduğunu söyledi. Türkiye ile Azerbeycan'ın iki kardeş ülke olduğunu belirten Azeri Yazar Esmira Fuad, "Biz farklı ülkeleri olan kardeş milletleriz. Biz birliğimizi ve beraberliğimizi kaybetmeden kardeş gibi yaşamalıyız" dedi.

Söyleşiler Uzman Psikolog Nuray Baştan Aydın, Yayınevi Genel Yayın Yönetmeni Şener Aksu, Yelda Karataş ve Murat Aksoy tarafından gerçekleştirilen seminerle devam etti.

(GY-Y)



15.05.2017 12:22:07 TSI

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