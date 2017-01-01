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Can dostlarına bir kap mama



(Fotoğraflı)



Mehmet Temizyürek

KIRIKKALE (İHA) - Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde düzenlenen etkinlikle sokak hayvanlarına ve barınakta kalan hayvanlara yemleme yapıldı.

Kırıkkale Üniversitesi Keskin Meslek Yüksek Okulu (MYO) Halkla İlişkiler 2. sınıf öğrencileri tarafından geliştirilen ve ismine "Can Dostuma Bir Kap Mama" dedikleri proje ile öğrenciler evcil hayvanları besleme şansı buldu. Halkla İlişkiler Uygulamaları dersinin bir parçası olan bu sosyal sorumluluk projesi bünyesinde öğrenciler Kırıkkale Belediyesi Evcil Hayvan Barınağı ile görüşerek gerekli izinleri alıp barınağa topladıkları kuru mama, kemik ve sütleri getirdi. Burada öğrenciler hayvanları hem besleyip hem de sevdiler.

Bunun yanı sıra öğrenciler kampanyayı sadece barınakla sınırlı tutmadılar, topladıkları mamaları sokak hayvanlarıyla da paylaştılar. Ayrıca KYK Keskin Kız Öğrenci Yurdunda kalan öğrenciler proje kapsamında yemekhaneden artan yemeklerle yurt çevresindeki sokak hayvanlarını beslediler.

(MT-SLH-Y)



15.05.2017 12:22:56 TSI

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