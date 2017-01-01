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Büyükşehir korosu 70. yılını konserle kutladı



(Fotoğraflı)



İsmail Gündüz

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Musiki Derneği Korosu tarafından kuruluşunun 70. yılına özel bir konser düzenlendi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Musiki Derneği Korosu tarafından SDKM'de 70. yıl özel konseri düzenlendi. Başkanlığını Hasan Vehbi Hopalı'nın yaptığı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Musiki Derneği 1947 yılında kuruldu. Bu yıl 70. yılını kutlayan dernek, Erdinç Çelikkol şefliğinde sanatseverlerin karşısına çıktı. Musikiseverler tarafından ilgiyle izlenen konser, derneğin 70. yılı olması sebebiyle de özel bir anlamla sahne aldı.

(İG-GY-Y)



15.05.2017 12:23:42 TSI

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