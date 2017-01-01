Bilecik'te şöhretler, 19 Mayıs'ta sahada buluşuyor
(Fotoğraflı)
Cem Kaan Toka
BİLECİK (İHA) - Bilecik Belediyesi ve Bilecik Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında 'Şöhretler Karması Futbol Müsabakası düzenlenecek.
Edebali Stadyumu'nda gerçekleştirilecek olan karşılaşmada, Bilecik'in futboluna emek verenlerin yanı sıra çeşitli esnaf grubundan oyuncular sahaya çıkacak. Bilecik Belediyesi ve Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu işbirliğinde gerçekleştirilen etkinliğe, Belediye Başkanı Selim Yağcı da daha önceki organizasyonlara katıldığı gibi katılarak, oyuncularla bir araya gelecek. Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında gerçekleştirilecek olan ve her zaman olduğu gibi renkli görüntülere sahne olacak etkinlik, 19 Mayıs Cuma günü saat: 17.30'da başlayacak.
(CKT-MET-Y)
15.05.2017 12:23:44 TSI
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