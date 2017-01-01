YEREL HABERLER / BİLECİK HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Bilecik'te şöhretler, 19 Mayıs'ta sahada buluşuyor

Bilecik'te şöhretler, 19 Mayıs'ta sahada buluşuyor



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Bilecik Belediyesi ve Bilecik Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında 'Şöhretler Karması Futbol Müsabakası düzenlenecek.

Edebali Stadyumu'nda gerçekleştirilecek olan karşılaşmada, Bilecik'in futboluna emek verenlerin yanı sıra çeşitli esnaf grubundan oyuncular sahaya çıkacak. Bilecik Belediyesi ve Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu işbirliğinde gerçekleştirilen etkinliğe, Belediye Başkanı Selim Yağcı da daha önceki organizasyonlara katıldığı gibi katılarak, oyuncularla bir araya gelecek. Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında gerçekleştirilecek olan ve her zaman olduğu gibi renkli görüntülere sahne olacak etkinlik, 19 Mayıs Cuma günü saat: 17.30'da başlayacak.

(CKT-MET-Y)



15.05.2017 12:23:44 TSI

NNNN

