Kosova Büyükelçisi Avni Spahiu Adana'da
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ADANA (İHA) - Kosova Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Avni Spahiu, ekonomi alanında ikili görüşmeler yapmak üzere Adana'ya geldi.
Büyükelçisi Avni Spahiu, ilk olarak Vali Mahmut Demirtaş'ı makamında ziyaret etti. Valilik Şeref Defterini imzalamasının ardından Vali Demirtaş ile bir süre makamında görüşen Spahiu, iki ülke arasındaki kardeşlik bağlarına değinerek, ekonomi alanında ikili görüşmeler yapma konusunda ziyaretler gerçekleştirdiklerini söyledi.
Vali Mahmut Demirtaş ise, ziyarette duyduğu memnuniyeti belirterek, Kosova ile geçmişten gelen bir dostlukları olduğunu, gerek ticari gerekse de tarihsel bir bağları olduğunu vurguladı ve Büyükelçisi Avni Spahiu'ya ziyaretleri dolayısıyla teşekkür etti.
(ELF-Y)
15.05.2017 12:24:06 TSI
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