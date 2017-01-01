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İzmit'te buluşlar ve modeller sergisine büyük ilgi



(Fotoğraflı)



İsmail Gündüz

KOCAELİ (İHA) - İzmit Belediyesinin buluş ve model yapmaya duyarlı insanları bir araya getirip tanıştırmak, yaptıkları buluş ve modelleri ile Türkiye'ye katkı sağlamalarını teşvik için düzenlediği buluş ve modeller sergisi büyük ilgi gördü.

Buluş ve Modelciler Derneği ile ortaklaşa düzenlenen 41 Burda AVM'deki sergide 175 öğrenci 160 projeyle yer aldı. Bu sene 7.'si düzenlenen serginin açılışına İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Güray Oruç, Buluşlar ve Modelciler Dernek Başkanı Ertuğrul Kemaloğlu, Kocaeli Üniversitesinden Prof. Dr. Metin Ertunç ile öğretmen ve öğrenciler katıldı. İlkokul, orta okul, lise ve üniversite kategorilerindeki proje yarışmada dereceye girenlere özlülerinin verildiği etkinlik vatandaşların büyük ilgisini çekti.

İlk okul kategorisinde miknabüs projesiyle Fatih İlkokulu'ndan Şeref Enes Gürbüz birinci olurken, orta okul kategorisinde ısı mont projesiyle İbni Sina İmam Hatip Orta Okulu'ndan Muhammet Emin Delice birinci, diyafashion projesiyle Hızır Reis Orta Okulu'ndan Berkan Duruk ikinci, gizli cevap anahtarı projesiyle Atatürk Orta Okulu'ndan Rabia Gürkan üçüncü, lise kategorisinde seslerin efendisi projesiyle İzmit Meslek Teknik Lisesi'nden Yavuz Canbulat birinci, üniversite kategorisinde yarış similatörü (robosim) projesiyle Adnan Bora Demirci, Yalçın Sabiha, Cem Efe Yıldırım, İsmail Doğan'dan oluşan grup birinci, ikinciliği roboskorp-kollu robot projesiyle Kadir Çalışkan, Hakan Yılmaz ikilisi elde ettiler. Türk malı 50 cc iki zamanlı motor projesiyle de Ziya Mevsimoğlu'nun özel ödüle layık görüldüğü yarışmada modelcilik dalında da Nurullah Ağrın birinci, Selva Ergün ikinci, Emirhan Tuğrul da üçüncü oldu.

İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Güray Oruç, dereceye girenleri tebrik ederek, "Bu tür organizasyonların sanayi şehri olan Kocaeli'ye önemli katkı sağlayacağına inanıyorum. Belediye Başkanımız Dr. Nevzat Doğan, çocuklara büyük önem veriyor. Çocuklarımız için önemli yatırımlar yapıyor. 3D Yazıcı ve Tasarım Merkezi de bunun en güzle örneklerindendir" dedi.

(İG-GY-Y)



15.05.2017 12:25:31 TSI

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