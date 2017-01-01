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Halk Dansları Topluluğu 'iklim' temasıyla sahnedeydi



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Anadolu Üniversitesi Halkbilim Araştırmaları Merkezi tarafından düzenlenen "Halk Dansları Topluluğu Gösterisi", iklim temasıyla gerçekleşti.

Anadolu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi Opera ve Bale Salonu'nda Türkiye'nin çeşitli yörelerine ait dansların sanatseverlerle buluştuğu gösteriye Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan, Anadolu Üniversitesi Halkbilim Araştırmaları Merkezi Müdürü Prof. Dr. Deniz Taşçı ve davetliler katıldı.

"Öğrenciler profesyonel dansçılar gibi başarılı gösteriler sergiledi"

Prof. Dr. Deniz Taşçı, gösteri öncesi yaptığı açıklamada, Halk Dansları Topluluğu'nun daha önce hiç dans etmemiş, dans etmeyi bilmeyen öğrencilerden oluştuğunu ifade ederek bir yıl boyunca yapılan özverili çalışmalarla profesyonel dansçılar gibi başarılı gösterilere imza attıklarını belirtti. Taşçı, gösteri sonrasında da sahneye gelerek Anadolu Üniversitesi Halkbilim Araştırmaları Merkezi faaliyetlerine desteklerinden dolayı Rektör Prof. Dr. Naci Gündoğan'a teşekkür etti.

"Halk Dansları Topluluğu Gösterisi" sanatseverlerin alkışlarıyla son buldu.

(İHA-MET-Y)



15.05.2017 12:27:34 TSI

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