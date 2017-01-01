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Başkan Karaosmanoğlu, "Geleceğimizi gençlerle aydınlık görüyorum"

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 12:19
Başkan Karaosmanoğlu, "Geleceğimizi gençlerle aydınlık görüyorum"
Başkan Karaosmanoğlu, "Geleceğimizi gençlerle aydınlık görüyorum"

(Fotoğraflı)

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında SEKAPARK'ta düzenlenen gençlik yürüyüşüne katıldı.
Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen gençlik yürüyüşüne katıldı. Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Kocaeli Milletvekili R.Sezer Katırcıoğlu ve çok sayıda genç ile vatandaşın katıldığı yürüyüşte konuşma yapan Karaosmanoğlu, "Şimdiden 19 Mayıs Gençlik Bayramınızı kutluyorum. Geleceğimizi gençlerle aydınlık olarak görüyorum. Bedenen ve ruhen sağlıklı bir gençlik yetiştirmek en büyük idealimizdir. Bizi en çok mutlu edecek şey, sağlıklı gençler olarak hayata iyi hazırlanmanızdır" dedi.
Büyük Atatürk'ün de ifade ettiği gibi çağdaş medeniyetin önüne gençlerle geçebileceğimizi belirten Karaosmanoğlu, "Ülkemizin gelişmesi, kalkınması ve mutluluğu ancak sizin geleceğe hazırlanmanızla mümkündür. Gençlerimizin sağlıklı olması için hareket etmesi gerekmektedir. Dengeli beslenerek en büyük varlığımız olan sağlığımızı korumalıyız. Sağlıklı yaşamak en büyük idealimiz olmalıdır. Geleceğiniz aydınlık olsun" diyerek sözlerini tamamladı.
Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu da konuşmasında, "Spor ve Gençlik kavramıyla buluşan bu yürüyüşümüzde, hareketli yaşamın genç ve sağlıklı kalmada önemini ifade etmek isterim. Spor ve sağlık altyapıları bakımdan Kocaeli, ülkemize örnektir. Sağlıklı kalmanın ve spor yapmanın kalıcı olmasını çok önemsiyoruz" şeklinde konuştu.
Yürüyüş renkli görüntülerin ve gençlerle yapılan samimi sohbetlerin ardından sona erdi.
(GY-Y)

15.05.2017 12:28:29 TSI
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