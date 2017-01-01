YEREL HABERLER / ERZURUM HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. ESTP'den "Sarıkamış Şehitleri'ni Anma Yürüyüşü"ne sahip çıkma çağrısı

ESTP'den "Sarıkamış Şehitleri'ni Anma Yürüyüşü"ne sahip çıkma çağrısı



(Fotoğraflı)



ERZURUM (İHA) - Erzurum Sivil Toplum Platformu yönetim kurulu yaptığı toplantı sonrası 2004 yılında başlatılan ilk yıllarda organize edilen "Sarıkamış Şehitleri'ni Anma Yürüyüşü"ne yeniden sahip çıkılması için harekete geçme kararı aldı.

93 Harbi olarak bilinen 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşında Soğanlı Dağları ve Sarıkamış arasında şehit düşen on binlerce askerimizi anmak için başlatılan yürüyüş ve törenler son yıllarda sahipsizlik yüzünden neredeyse yapılamaz hale geldi.

Konu ile ilgili bir açıklama yapan Erzurum Sivil Toplum Platformu Başkanı Mustafa Güvenli şunları söyledi:

"Pasinler-Köprüköy-Horasan-Karaurgan üzerinden Enver Paşa'nın karargâh kurduğu Bardız (Gaziler)'de yapılan törenlerle anlamlı hale gelmiş olan bü törenler, son yıllarda bir ilçenin gücüne bırakılmış, sönük ve katılımın az olduğu bir hale gelmiştir. Tarihimizde çok önemli bir yere sahip olan bu mekânlardaki yatan şehitlerimizi daha iyi anmak, yeni nesillere anlatmak, geleceğe taşımak için bu yürüyüş ve törenlerin yeniden Erzurum Valiliği'nin öncülüğünde, TSK, Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve üniversitelerimizin katılımı ile yapılması gerekmektedir. Gerek 93 harbi, gerekse Sarıkamış Harekâtı sırasında binlerce askerimizin şehit düştüğü bu beldeler 2004'teki gibi anlatılmalı ve dar bir kapsamdan çıkarılmalıdır. 2.Çanakkale olan bu bölge Cumhurbaşkanımızın 'da belirttiği gibi " benim de dedelerimin şehit yattığı topraklar" olarak bugün ki nesillerin de dedelerinin şehit düştüğü topraklardır. Şehitleri anma ve Yürüyüş Törenleri Erzurum ilini kapsayacak büyüklükte yapılmalıdır. Ayrıca bu coğrafyada ki ulaşım yolları, konaklama mekânları, sosyal tesisler ve tarihi tanıtım noktasında çalışmalar hemen başlatılmalıdır. Şerefli ecdadımızın kanları ve canları ile mühürledikleri bu vatanın her karışı olduğu gibi bu bölgede de hak ettikleri değer verilmeli ciddiyet ve samimiyetle sorumluluklar yerine getirilmelidir. Bu vesile ile Erzurum Valiliğimizin öncülük edeceğine inandığım yürüyüş ve törenler için hazırlıklar başlatılmalıdır. Türk Silahlı Kuvvetlerini, Erzurum Büyükşehir Belediyesini, Atatürk Üniversitesini, Erzurum Teknik Üniversitesini, Sivil Toplum Kuruluşlarını bu mukaddes çalışmayı yeniden sahiplenmeye ve şehitlerimize layık hale getirmek için çalışmaya davet ediyoruz."

Konuyu gerekli bütün ortamlarda dile getireceklerini belirten Güvenli, "Erzurum ecdadına kendine yakışır şekilde sahip çıkacaktır" açıklamalarında bulundu.

(ERZ-Y)



15.05.2017 12:29:51 TSI

NNNN

