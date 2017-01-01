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Kartepeli çocuklara çevre bilinci yerinden öğretiliyor



(Fotoğraflı)



KOCAELİ (İHA) - Kartepe Atık Getirme Merkezi(AGM), Kartepeli minikleri ağırladı.

Kartepe Belediyesi'nin işlettiği Atık Getirme Merkezi değişik okullardan gelen konuklarını ağırlamaya devam ediyor. Bu kapsamda da Mavi Boncuk Anaokulu minikleri, merkezi ziyaret etti. Kartepe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Çevre Koruma ve Kontrol ekibi, ziyarette öğrencilere tesisi gezdirdi. İlgi ile gezdikleri tesiste yerinde ayrıştırma çalışmalarının nasıl yapıldığını inceleyen öğrencilere tesis yerinde ayrıştırma hakkında eğitim semineri de verildi.

Ziyaret sonrasında açıklama yapan Temizlik İşleri Müdürü Sinan Şahin, "Gelecek nesile daha yaşanabilir bir çevre bırakmak adına çalışmalarımız aralıksız sürmektedir. Bu konuda siz öğrenciler başta olmak üzere tüm halkımızı çalışmalarımıza destek olmaya davet ediyoruz. Bir çok il ve ilçeden çeşitli yaş grubunda konuğu ağırlayan merkezimizde evsel nitelikli katı atıkların öncelikle kaynağında azaltılması, ayrı toplanması ve geri kazanım sistemine dahil edilmesine yönelik çalışmalar yapıyoruz. Çevre koruma politikaları ve çalışmalarına ağırlık veren Kartepe Belediye Başkanımız Hüseyin Üzülmez'in bu konudaki çalışmalarına minik ziyaretçilerimizi de ortak ederek erken yaşta çevre bilincini oluşturmaya devam edeceğiz" şeklinde konuşu.

(GY-Y)



15.05.2017 12:34:17 TSI

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