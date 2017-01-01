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Haliliye'de annelere özel kutlama



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ŞANLIURFA (İHA) - Haliliye'de Anneler Günü, düzenlenen Türk Sanat Müziği Konseri ile kutlandı.

Haliliye Belediyesi tarafından Anneler Gününe özel Türk Sanat Müziği konseri düzenlendi. Şef Osman Devecioğlu' önderliğindeki Sanat Müzüiği korusu, Hüseyni faslı,Yeşilçam Şarkıları seslendirildi. Konsere, Fevzi Demirkol ve eşi Adile Demirkol, Başkan Yardımcıları Mehmet Selim Polatkan ve Osman Uludağ, AK Parti İl Başkan Yardımcıları Bahattin Yıldız ve Cemil Çadak, Meclis Üyesi Emin Coşkun, anneler ile vatandaşlar katıldı. Haliliye Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesindeki TSM kursundan aldıkları eğitimle sahne alan hanendeler, seslendirdiği birbirinden güzel eserlerle dinleyenlerin beğenisini topladı. Yaklaşık 2 saat süren konserin ardından Fevzi Demirkol, sahneye çıkarak hanende ve sazendeleri tebrik etti. Anneler Günü anısına konseri düzenlediklerini ifade eden Demirkol, "Bugünün anısına Hüseyni Fasıl ve Yeşilçam Şarkıları adı altında, iki bölüm şeklinde icra edilen bu eserler, Türk Sanat Musikisinin geçmişten günümüze devam eden, aylar içerisinde bitmeyen, unutulmayan, nesilden nesillere aktarılan eserlerdir" dedi.

"Annelerimize önemli görevler düşüyor"

Fevzi Demirkol, gelecek nesli yetiştirmede annelere önemli görevler düştüğünü ifade ederek, "Buradaki misafirlerimizin veya burada olmayanların, aynı şekilde rahmeti rahmana kavuşmuş, ebediyete göç etmiş annelerin ruhu şad olsun. Allah onlara rahmet eylesin. Hayattaki annelerinizi Allah başınızdan eksik etmesin. Bizlere gelecek nesli yetiştirmek, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin geleceğini ihya etmek adına çok önemli görevler düştüğünü ifade etmek istiyorum. Hepiniz, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ve milletimizin bölünmez bütünlüğünü, bayrağımızın kıymete kadar gönderde kalmasının, ezanımızın kıyamete kadar susmamasının teminatı olacak, gençleri siz yetiştireceksiniz. Onlar bizim geleceğimizi inşa edecek" şeklinde konuştu.

"Şehit annelerimizle Çanakkale'ye gideceğiz"

Konuşmasının son bölümü şehit annelerine ayıran Fevzi Demirkol, vatan için şehadet şerbetini içen şehitlerin ailelerinin kendilerine emanet olduğunu söyledi. Şehit annelerini Ramazan Ayından önce Çanakkale'ye götüreceklerini ifade eden Demirkol, "Koç gibi, civan mert evlatlarını vatan uğruna, bayrak uğruna, şehit vermiş olan şehit annelerimizin ellerinden öpüyorum. Allah nasip eylerse bu şehit annelerimizi, ecdadımızın bize yaşatmış olduğu son nefesini vererek, bizim nefes almamızı sağlayan Çanakkale'deki ecdadımızla, şehit annelerimizi buluşturacağız. Şanlıurfa'da il genelindeki bütün şehit annelerimizi, Ramazan öncesinde Çanakkale'ye götüreceğiz" ifadelerine yer verdi.

Demirkol, konuşmasının son bölümünde Mehmet Akif Ersoy'un dizelerini de seslendirerek, "Akif'in tarif ettiği şehitlerimizin anneleri, babaları, yakınları, çocukları bizim emanetimizdir. O emanetin kıymetini bilmek bizim namus borcumuzdur. Şehit anneleri ve babalarına seslenmek istiyorum,sakın yese kapılmayınız, bir evladınız gitti, bir evladın babası, anasıydınız, şimdi milyonların anası, babası oldunuz. İnşallah, bundan sonraki hayatlarında her türlü şartlarda onların emrinde olacağız. Sadece ben değil, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin bütün kamu kurum kuruluşları şehitlerimizin ailelerinin emrinde olacaktır" diye konuştu.

(AK-SD-Y)



15.05.2017 12:36:10 TSI

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