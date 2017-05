YEREL HABERLER / ERZURUM HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Aziziye yeni sezona hızlı başladı

ERZURUM (İHA) - Aziziye Belediyesi yeni sezonda hem merkezde, hem de köylerde hizmet rüzgarı estirecek. Bu sezon 20 köyün meydan ve yollarını kilitli taş ile işleyecek olan belediye, çalışmalarına Ağören'den başladı.

Aziziye Belediyesi yeni sezon için kolları sıvadı. Dadaşkent ve Ilıca'nın yanı sıra 69 adet mahalle statüsünde köyü bulunan belediye, yeni sezon çalışmalarına yüksek tempoyla başladı. 1702 km hizmet alanıyla Erzurum'un en büyük ilçelerinden birisi olan Aziziye'de belediye hizmet için adeta tüm imkanlarını seferber etti. Geçtiğimiz yıl mahalle statüsündeki 20 köyün, meydanını ve sokaklarını kilitli taş ile işleyen Aziziye Belediyesi, bu yılda çalışmalarına kaldığı yerden devam ediyor. Ağören Mahallesi'nden başlayan kilitli tay çalışması Ömertepe Mahallesi ile devam edecek.

Çalışmaları yerinde inceleyen Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, Dadaşkent ve Ilıca'nın yanısıra 69 mahalle statüsündeki köyde hizmet rüzgarı estirmek için kolları sıvadıklarını ifade ederek, "İlçemizin her bir metrekaresine eşit hizmet götürmek için tüm imkanlarımızı seferber ettik. Tüm gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

Köy meydanları ve sokaklar kilitli taş ile işleniyor

Geçtiğimiz yıl 20 köyün meydanını ve sokaklarını kilitli taş ile işlediklerini aktaran Başkan Orhan, bu yıl da hizmete kaldıkları yerden devam ettiklerini ve yaklaşık 150 bin metrekare kilitli taş çalışması yapacaklarını, bunun da 20 köye tekabül ettiğini kaydetti. Böylece bu sezon sonu itibariyle 40 civarında köyün meydan ve sokaklarında kilitli taş çalışmasının tamamlanmış olacağına işaret eden Başkan Orhan, 5 yıllık hizmet süresi sonunda tüm köyleri kilitli taş ile işlemeyi hedeflediklerini vurguladı.

Dadaşkent, Ilıca ve 69 köye hizmet üretiyor

Aziziye'nin Dadaşkent, Ilıca ve 69 pare köyden oluştuğuna işaret eden Başkan Orhan, "Biz tüm imkanlarımızı ilçemizin her köşesinde yaşayan hemşehrilerimiz için seferber etmiş durumdayız. Bu sezon da yine hızla büyüyen Dadaşkent'te yeni imar yolları ve asfalt çalışmaları yapacağız. Adım adım dönüşen Ilıca'da turizm vizyonuna uygun düzenlemeler gerçekleştireceğiz. Yeni parklar, mesire alanları yapıyor, dev projeleri birer birer hayata geçiriyoruz. Bunların yanında mahalle statüsündeki köylerimizi de ihmal etmiyoruz. Köy konağı başta olmak üzere, halkımızın diğer umumi taleplerini gideriyoruz. Bu yıl da ihalemizi yaparak, Ağören Mahallesi'nden çalışmamızı başlattık. İnşallah yaz sezonu boyunca 20 civarında mahallemizin daha meydanını ve sokaklarını kilitli taş ile işleyeceğiz. Her şeyin en güzeline layık olan hemşehrilerimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

15.05.2017

