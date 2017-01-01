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9. Kitap Fuarı, Ali Bektaş'ı ağırladı



(Fotoğraflı)



İsmail Gündüz

KOCAELİ (İHA) - Yazar Ali Bektaş, Kocaeli Kitap Fuarı'nda Anadolu Müslümanlığı üzerine önemli bilgiler verdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 9. Kocaeli Kitap Fuarı'nın ikinci gününde Yazar Ali Bektaş, Anadolu Müslümanlığı konulu söyleşisiyle kitapseverlerle bir araya geldi. Kılavuz Gençlik Sahnesi'nde gerçekleşen söyleşide Ali Bektaş, Müslümanlığın tüm dünyada aynıyken Anadolu'da nasıl irfan olmaya dönüştüğünü aktardı. Emevi çağında İslam'ın sadece Araplara gelmiş gibi yorumlandığını ve Emeviler'in diğer Müslümanlardan vergi almaya başladığını aktaran Bektaş, Abbasiler döneminde bu durumun biraz değiştiği belirtti. Bektaş, "Türkler döneminde İslam daha fazla batıya ulaştı. 1453 yılında İstanbul'un fethedilmesi Peygamberin işaret ettiği bilinçle yapıldı. Doğu Romalılar, 'Kardinal külahı görmektense Müslüman sarığını tercih ederiz' demişlerdi. Bunu dedirten Anadolu irfanıdır" dedi.

Anadolu Müslümanlığı, doğu ve batı arasında bir süzgeç vazifesi gördüğünü söyleyen Bektaş, "Batıdan doğuya geçen bir şey bizim süzgecimizde geçer aynı şey doğudan batıya geçen şeyler içinde geçerli. Bir elimizde doğuyu diğer elimizde batıyı tutuyoruz. Coğrafya kaderdir bu anlamda bu doğru bir tespittir. Biz 1923'ten sonra toprak kaybetmedik, ama toprak gibi olan ahlakımızı kaybediyoruz. Cumhuriyetin ilk yıllarında bu gerilemeyi nasıl durdururuz diye çalışmalar yapılmıştır. Yapılan ilk inkılaplar buna çare olarak düşünülmüştür. Uygulamaların neticesi kimi zaman kötü olsa da amaç esasen budur" ifadesini kullandı.

(İG-GY-Y)



15.05.2017 12:39:01 TSI

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