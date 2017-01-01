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Pedallar anneler için çevrildi



(Fotoğraflı)



İsmail Gündüz

KOCAELİ (İHA) - İzmit Belediyesinin geleneksel bisiklet turunda bu sefer pedallar anneler için çevrildi.

Sabah erken saatlerde Yahya Kaptan Mahallesi'ndeki Hanımeli Kültür Merkezi önünde bir araya gelen bisiklet tutkunları, burada anneler gününü kutlayan pankart astıktan sonra Sekapark alanına doğru pedal çevirmeye başladılar. Bisiklet severler, Yürüyüş Yolunu takip ederek Sekapark'a kadar gidip tekrar geri dönerek turlarını Yahya Kaptan'da sonlandırdılar.

(İG-GY-Y)



15.05.2017 12:41:18 TSI

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