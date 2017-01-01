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Forum Magnesia'dan anneleri güldüren etkinlik

- Manisalı anneler kahkaha yogası ile tanıştı



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Manisa'nın en önemli çekim merkezi ve buluşma noktalarından biri olan Forum Magnesia AVM, Anneler Günü'ne özel olarak düzenlediği "Kahkaha Yogası" etkinliğiyle Manisalı anneleri güldürdü.

Manisa'nın ilk ve tek alışveriş merkezi olan Forum Magnesia 14 Mayıs Anneler Günü'nde yine farklı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. "Kahkaha Yogası" adı altında düzenlenen etkinlikte, Kişisel Gelişim Uzmanı Özden Kurnaz, Manisalı annelere, kahkaha atmanın faydalarını ve nasıl içten kahkaha atılacağını anlattı. Annelerin tüm streslerini atıp, sağlıklı gülümsemelerini hedeflendiği etkinliğe yoğun katılım olurken, kahkaha yogası yapan Özden Kurnaz ilk olarak nefes alma tekniklerini gösterdi. Kahkaha atmanın hayata pozitif yönde bakmakla birlikte ömrü uzattığını belirten Kurnaz, gülmenin, psikolojik ve fizyolojik açından da bir sağlık ve denge belirtisini olduğunu vurguladı. Etkinliğe katılan anneler de Kişisel Gelişim Uzmanı Özden Kurnaz'ın uygulamalı anlatımına eşlik ederek, bol bol kahkaha attı.

(ÖND-Y)



15.05.2017 12:41:32 TSI

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