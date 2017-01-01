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Meram Belediyesinden engellilere Beyşehir gezisi



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KONYA (İHA) - Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi tarafından, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası ve Anneler Günü nedeniyle engellilere yönelik Beyşehir gezisi düzenlendi.

Meram Belediyesi tarafından, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası ve Anneler Günü nedeniyle engellilere yönelik, Beyşehir İzcilik Tesislerinde eğlence programı düzenlendi.

Türkiye Sakatlar Derneği (TSD) Konya Şube Başkanı Ahmet Mıhçı, güzel bir ortamda kendilerini misafir edip, hoş bir zaman geçirmelerine vesile olan Meram Belediye Başkanı Fatma Toru ve ekibine teşekkür etti. Başkan Mıhçı, "Engelliler olarak hepimizin kendine has bir yürüyüşü ve gönlümüz var. Bir sevgi bağımız var ve bu bağ doğrultusunda bugün böyle güzel bir ortamda bizleri misafir ettiler. Bir elin varsa tutacak, bir gözün varsa görecek, bir ayağın varsa yürüyecek ve bir de kalbin varsa sevecek daha ne istersin" diye konuştu.

Başkan Toru ve ekibine şükranlarını sunan, Görme Engelliler Federasyonu Genel Sekreteri ve Görmeyenleri Koruma Derneği Konya Şube Başkanı Veli Özağan ise, "Aileler doğuştan engelli çocuklarını evlerinde yetiştirdiği için ve yeterli bir eğitim de almadığı için maalesef evlerinde kapalı kalıyorlar. İşte bu tür programlarla; görmediği, gitmediği alanlara giderek hoş vakit geçiriyorlar ve mutlu oluyorlar. Sizlerin mutluluğu bizi de belediyemizi de çok memnun ediyor. Bugün ayrıca Anneler Günü. Engelli çocukları da sağlıklı çocukları da dünyaya getiren annelerimizdir. Önemli olan toplumla iç içe yaşamaktır. Sağlıklı bireyler de görmeyen, yürüyemeyen, konuşamayan, işitemeyen insanları görünce kendilerinin de imtihanda olduklarını hissederler" ifadelerini kullandı.

TSD Konya Şubesi tarafından yılın annesi seçilen Hatice Uysal ile Görmeyenleri Koruma Derneği Konya Şubesi tarafından yılın annesi seçilen Yasemin Boztepe'ye dernek başkanları tarafından çeşitli hediyeler verildi. Ok atma, uçurtma şenliği, çocuklara ve engellilere yönelik eğlenceli yarışmalar, palyaço, meddah ve farklı etkinliklerin yapıldığı programda engelliler de icra ettikleri birbirinden güzel şarkı ve türkülerle katılımcıların büyük beğenisini topladı. Meram Belediyesi adına, Türkiye Sakatlar Derneği Konya Şube Başkanı Ahmet Mıhçı ile Görme Engelliler Federasyonu Genel Sekreteri ve Görmeyenleri Koruma Derneği Konya Şube Başkanı Veli Özağan'a günün anısına tablo hediye edildi.

(US-AH-Y)



15.05.2017 12:42:21 TSI

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