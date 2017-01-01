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Tokatlı şeker çocuklar 'İzmir Diyabet Festivali'ne katıldı



(Fotoğraflı)



Dursun Ekrem Er

TOKAT (İHA) - Tokat'ta kendilerine 'Şeker Çocuklar' adını veren Tip 1 Diyabet Hastası 9 çocuk, aileleriyle birlikte İzmir'de düzenlenen Diyabet Festivali'ne katıldı.

Merhum Diyabet Koçu Öyküm Solak'ın adını taşıyan festivale, ülke genelinden 150'si TİP1 diyabet hastası çocuk olmak üzere yaklaşık 500 kişi katıldı. Tokat'tan da 9 çocuk ile birlikte 15 kişinin yer aldığı Tarihi Havagazı Fabrikası'nda gerçekleştirilen '1. Öyküm Solak Diyabet Festivali' ile ilgili bir değerlendirme yapan Bayramhan İblikçi, gerçekleşen organizasyonun hem çocuklar hem de kendileri için çok keyifli geçtiğini söyledi.

Kendi çocuğu da TİP1 diyabet hastası olan İblikçi,"Düzenlenen organizasyon Tip 1 Diyabetli Çocuklar ve Aileleri Derneği'nin ev sahipliğinde gerçekleşti. Çocuklarımız Türkiye'nin her yerinden gelen kendileri gibi TİP1 diyabet hastası olan çocuklarla bir araya geldi. Birbirleriyle yaşadıkları tecrübeleri paylaşma imkanı yakaladılar. Festivale adını veren Öyküm Solak da düzenlenen etkinlikte anıldı. 9 yaşında TİP1 diyabet hastalığına yakalanan ve Türkiye'nin ilk diyabet koçu olarak sertifikasını alan Öyküm Solak, ne yazık ki yaklaşık 15 ay önce böbrek yetmezliğinden hayatını kaybetmişti. TİP1 Diyabet Hastalığı için gerçekten çok büyük farkındalık yaratan bu organizasyonda Tokat ekibi olarak, Nihat İlhan ve şahsıma teşekkür plaketi de verildi" dedi.

(DEE-UY-Y-)



15.05.2017 12:43:40 TSI

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