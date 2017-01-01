YEREL HABERLER / GİRESUN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Giresun Üniversitesi'nde 'İstihdam ve Tanıtım Fuarı' düzenledi

Giresun Üniversitesi'nde 'İstihdam ve Tanıtım Fuarı' düzenledi



(Fotoğraflı)



Resul Yanbul

GİRESUN (İHA) - Giresun Üniversitesi (GRÜ) Meslek Yüksekokulları Koordinatörlüğü'nün Giresun Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile birlikte '6. Girişimcilik ve Kariyer Günleri' kapsamında "İstihdam ve Tanıtım Fuarı" düzenlendi.

Tanıtım fuarının açılışında konuşan GRÜ Rektörü Prof. Dr. Cevdet Coşkun, tüm dünyanın baş belasının işsizlik olduğunu söyledi. Üniversitede bir yıl içinde çok önemli organizasyonlar gerçekleştirdiklerini belirten Coşkun, " Bu fuarın gerçekleşmesine katkı sağlayan herkese öncelikle derin şükranlarımı sunuyorum ve bu etkinliğin hepimiz için faydalı olmasını temenni ediyorum. Üniversitemiz gerçekten son aylarda oldukça önemli organizasyonlara imza atıyor. Geçtiğimiz gün çok önemli bir uluslararası sempozyum gerçekleştirdik. Son bir yılda ise ulusal, uluslararası organizasyonlar, sempozyumlar, paneller düzenledik. Bugün konu bizim ihtiyacımız olan şeyi gündeme almış. İşsizlik bugün tüm dünyanın başının belası, bugün yeryüzünde 200 Milyon civarında işsiz bulunuyor. Genellikle öğrencilerimiz üniversitelerden mezun olduklarında, iş arayan personel olarak mezun oluyorlar. Üniversitemizin 31 bin öğrencisi var, bunun yaklaşık yüzde 52'si iki yıllık programlara mensup öğrenciler ve Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu ara elemanları yetiştiren bir üniversiteyiz. Ben bu organizasyonun öğrencilerimize ve iş adamlarımıza faydalı olmasını temenni ediyorum" dedi.

Giresun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Çakırmelikoğlu ise yaptığı konuşmada, "Zaman artık icat zamandır, herkesin yaptığı işi yapmayacağız, bulacağız, icat edeceğiz. Günümüzde herkesin yapmış olduğu işi yaparsan, ya az kazanırsın ya da çok rekabetten dolayı zarar edersin. Hangi işi yaparsan yap, ya çok marifetli olacaksın ya da icatçı olacaksın. Arkadaşlar, öğrenci arkadaşlarım, iş adamlarımız zaman artık icat zamanı herkesin yaptığı işi yapamayacağız. Arayacaksın, bulacaksın bu enerjiler inşallah gençlerimizde var. İş adamı olmak isteyen öğrencilerimize tavsiyem şudur. İş adamı azimli, istikrarlı, kanaatkar ve sözüne güvenilir olmalı. En önemlisi ise kendi işini kuracak kadar tecrübeye sahip olmalı. Aslında baktığımızda bunun ismi çırak. Şimdi çırak dediğiniz zaman yanlış anlıyorlar ama ismini siz ne koyarsanız koyun bir yerden küçükte olsa tecrübe edinmeniz gerekiyor. Burada iş adamlarımız ile öğrencilerimiz güzel bir köprü oluşturdu şimdi bu köprüyü ilerisi için geliştirmek ve iyi şekilde kullanma vakti" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından alanından kariyer yapmış Giresun'da ve il dışından gelen 20 iş adamı öğrenciler ile buluşarak fikir alışverişinde bulundular.

(RY-ÖS-Y)



15.05.2017 12:44:09 TSI

NNNN

