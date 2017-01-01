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Mezarlıklarda titiz çalışma

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 12:36
Mezarlıklarda titiz çalışma
Mezarlıklarda titiz çalışma

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı, il genelindeki mezarlıklarda sorunları gidermek için başlattığı çalışmaları tüm hızıyla sürdürüyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanı Serpil Çakır, Kırkağaç ilçesini ziyaret ederek, Alifaki Mahallesindeki mezarlıkta incelemelerde bulundu, eksikliklerin tespitini yaptı.
Manisa Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Daire Başkanı Serpil Çakır ziyaretinde Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırkağaç Koordinatörü Ali Rıza Duman ve yetkililerden mezarlık hakkında bilgi aldı. Duman ile ilçe genelindeki mezarlıkların durumu, eksiklikleri ve ihtiyaçlar noktasında görüş alışverişinde bulunan Çakır, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde, mezarlıkların tüm koşullarının iyileştirilmesine hassasiyetle yaklaştıklarını söyledi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün talimatlarıyla tüm ilçeleri tek tek gezip, mezarlıklarda inceleme bulunduklarını ve sorunları yerinde tespit ettiklerini belirten Mezarlıklar Daire Başkanı Serpil Çakır, mezarlıkların tespit edilen sorunlarının kısa sürede giderildiğini söyledi. Yabani ot ve çevre düzenleme çalışmalarının yapıldığı mezarlıkta incelemelerde bulunan Çakır, "Ebediyete intikal etmiş vatandaşlarımızı ziyaret eden yakınlarının onları son yolculuklarına uğurladıkları bu önemli mekanların onlara yakışır bir hale gelmesi için gerekli tüm çalışmalarımız yapılacaktır" dedi.
(SC-Y)

15.05.2017 12:45:52 TSI
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