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Silopi'de Osmanlıca kursu açıldı

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 12:37
Silopi'de Osmanlıca kursu açıldı
Silopi'de Osmanlıca kursu açıldı

(Fotoğraflı)

Ayaz Müldür
ŞIRNAK (İHA) - Şırnak'ın Silopi ilçesinde Türkiye Gençlik Vakfınca (TÜGVA) Osmanlıca kursu açıldı.
Silopi'de Halk Eğitim Merkezi bünyesinde TÜGVA İlçe Temsilciliğince Osmanlıca kursu açıldı. 27 öğrencinin katıldığı kurs, sabah ve öğle saatlerinde iki zamanda veriliyor. TÜGVA Silopi İlçe Temsilcisi Yusuf Tatar, "Yoğun talep üzerine bu kursa açmayı uygun gördük. Halk eğitim merkezi ile görüştükten sonra kursumuzu açtık. Kursumuz 2 ay sürecek ve ilgi görüyor. Halende talep var" dedi.
(AYZ-MP-Y)

15.05.2017 12:46:15 TSI
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