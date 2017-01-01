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Otomobil kamyona çarptı, kamyon alev aldı

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 12:38
Otomobil kamyona çarptı, kamyon alev aldı
Otomobil kamyona çarptı, kamyon alev aldı

(Fotoğraflı)

Yasin Esen
NİĞDE (İHA) - Niğde'de meydana gelen trafik kazasında kamyon alev aldı. Alev alan kamyon, Ulukışla ve Niğde itfaiyeleri tarafından söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, kaza Adana-Niğde otoyolu Ereğli kavşağı yakınlarından meydana geldi. 06 MMM 41 plakalı otomobil önündeki 42 BB 746 plakalı kamyona seyir halindeyken çarptı. Çarpışmasının etkisiyle alev alan kamyon Ulukışla ve Niğde itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Otomobilde yaralanan sürücü ise Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı.
(YE-AÖ-Y)

15.05.2017 12:45:32 TSI
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