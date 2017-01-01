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CHP'li Bektaşoğlu fındığı sordu



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GİRESUN (İHA) - CHP Giresun Milletvekili Bülent Bektaşoğlu, TMO'nun yeni sezonda fındık alımı yapıp yapmayacağına ilişkin açıklama yapılmasını istedi.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik'i, iki sezon boyunca fındık fiyatlarının yarı yarıya düşmesine rağmen müdahale edici bir politika ortaya koymadığı için eleştiren Bektaşoğlu, "Bu sürede üreticimiz ve ülkemizin döviz kaybı ne olmuştur?" sorusunu yöneltti.

TBMM Başkanlığı'na Bakan Çelik'in yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren Bektaşoğlu,"2017-2018 yılı sezonu için bakanlığınızın fındık için oluşturduğu bir politika var mıdır? Bunun için fındığın paydaşları olan Ziraat Odaları ve ihracatçı, sektör temsilcileriyle birlikte bir ortak çalışma yürütmekte misiniz? Fındık fiyatları iki sezon önceye göre 5-6 lira aşağı düşmesine rağmen, bakanlığınız ancak 24 Nisan itibarıyla mevcut fiyatı alım fiyatı olarak açıklamış ve TMO marifetiyle alımlara başlamıştır. Ancak bu kararla sadece üreticinin stokunda bulunan fındıkların kazanılması amaçlanılmış, piyasada üretici, yerli sanayici ve ülkemiz lehine bir düzenleme sağlanamamıştır. Gelinen bu noktada, üretici ve sektörün merak ettiği konuların başında bakanlığınızın yeni sezonda izleyeceği tutum gelmektedir. Özellikle TMO'nun yeni belirlenecek ve fındığın gerçek değeri olan bir fiyatla alım yapması şeklinde bir beklenti oluşmuştur" dedi.

Bakan Çelik'e "TMO kaç ton fındık alımı gerçekleşmiştir, alımı yapılan bu fındıklar nasıl değerlendirilecektir" diye soran CHP'li Bektaşoğlu, "Bakanlığın Giresun kalite fındığa kilogram başı 10,5, Levant kalite fındığa ise 10 lira alım fiyatını neye göre, hangi maliyet hesapları kullanarak belirledi. Sizce Türk fındığının değeri bu fiyatlar mıdır? Bu fiyatın yabancı alıcılar ve onlarla birlikte hareket eden piyasa aktörlerinin belirlediği ve halen uygulanan fiyat olduğu bilinirken, piyasayı üretici lehine düzenleyecek yeni bir fiyat açıklamayı düşünmekte misiniz?" sorusunu yöneltti.

Bektaşoğlu, önergesinde son olarak "Külleme hastalığı ve Nisan sonu ve son günlerde yaşanan fırtına ile diğer doğal afetler nedeniyle fındık bahçelerinde meydana gelen tahribatın rekolte kaybına yol açacağı iddiaları varken, bunun boyutunu belirlemek ve üreticinin bu konudaki mağduriyetini önleyici bir çalışma yapacak mısınız?" ifadelerini kullandı.

(RY-ÖS-Y)



15.05.2017 12:49:07 TSI

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