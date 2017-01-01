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İmam hatiplere bilgilendirme eğitimi verildi



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DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Yenişehir İlçe Müftülüğüne bağlı olan camilerde görev yapan İmam Hatiplere bilgilendirme eğitimi verdi.

İl Müdürlüğü konferans salonunda yapılan bilgilendirme eğitimine İl Müdürü Halit Açar ve İmam hatipler katıldı. İmam hatiplere, 2017 Yılı Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planı çerçevesinde toplumsal cinsiyet eşitliği, kadına yönelik şiddetle mücadele ve erken yaşta evliliklerin engellenmesine yönelik eğitimler verilirken, bir konuşma yapan İl Müdürü Halit Açar, 2017 yılında kadına yönelik şiddetle mücadele yılı ilan ettiklerini, bu mücadelede İmam Hatiplerin vermiş olduğu destekten dolayı memnun olduklarını söyledi.

İmam hatipler ise, verilen eğitimin çok faydalı olduğunu dolayı bundan dolayı Diyarbakır Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne teşekkür etti.

(İHA-MP-Y)



15.05.2017 12:49:24 TSI

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